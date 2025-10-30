Oliverek (†12) zemřel kvůli nebezpečnému TikTok trendu: Máma ho našla mezi deodoranty
Nešťastná tragédie potkala Oliverka (†12) z britského Manchesteru. Zkoušel podivný TikTok trend a na jeho následky zemřel. Matka ho našla ležícího v posteli bez dechu. Kolem něj se povalovaly spreje, kterých se chlapec před smrtí nadýchal. Rodina varuje před děsivými výzvami kolujícími po internetu.
Oliverek umřel nejspíš potom, co se nadýchal nebezpečného aerosolu z deodorantů. Pravděpodobně to udělal na popud TikTok trendu s názvem „chroming“. Výzva nabádá děti k inhalaci sprejů, aby jim způsobily omámení.
Chlapec byl prý šikanovaný vrstevníky za svůj vzhled, a tak hledal útěchu na sociálních sítích. „Nevím, jestli to Oliver udělal, aby unikl. Jako matku mě to bolí. Každé Vánoce jsme měli vtip, že nikdy nebudeme mít dost čokolády, deodorantů a dárkových sad,“ řekla jeho matka webu Mirror. „(…) Nevěřím, že by to udělal, aby si vzal život. Podle mě se něco šeredně pokazilo,“ dodala.
Soud k případu přistupuje jako k nešťastné náhodě. Matka chlapce našla chvilku potom, co v posteli přestal dýchat. Kolem něj se povalovalo pět deodorantů. Zavolala sanitku, ale později byl malý Oliver v nemocnici prohlášen za mrtvého. Rodina zahájila kampaň k osvětě ohledně nebezpečí na internetu, kterému děti čelí.
