Ve vaně plné pijavic našli policisté mrtvolu: Šlo o sebevraždu?
V polském Józefówě došlo k neobvyklé tragické události. Rodiče se marně snažili kontaktovat jejich syna. Když policie vnikla k němu domů, našla ho. Ležel mrtvý ve vaně plné pijavic! Nejspíš se jednalo o sebevraždu.
Asi čtyřicetiletého poláka našla policie 5. října u něj doma, když násilím vnikla do jeho obydlí. Muž ležel mrtvý ve vaně plné pijavic. Kroužkovce měl prodávat za lékařským účelem. Choval je v nedalekém rybníce. Jakmile venku začalo přituhovat, rozhodl se, že je přesune dovnitř, aby je uchránil před mrazem, uvedl deník Nový Čas.
Muže se snažili kontaktovat jeho rodiče, delší dobu se jim to ale nedařilo. Začali se o něj bát a nahlásili obavy na policii. Po vniknutí do domu ho policisté našli, když už mu nebylo pomoci. Později uvedli, že vzhledem k okolnostem se nejspíš jednalo o sebevraždu. Na místě nebyly žádné důkazy o přičinění další osoby.
Na jeho těle našli velké množství malých ran způsobených pijavicemi. Aby bylo možné vynést konečný verdikt jeho smrti, jsou potřeba další posudky odborníků. Je nutné určit, jestli úmrtí zapříčiněné sáním krve pijavicemi bylo vůbec možná, podle deníku Dzennik Wschodni.
