Smrt v dovolenkovém ráji: Pod turisty se podlomilo zábradlí hotelového balkonu

Oblíbená pláž Blanca na španělském ostrově Lanzarote.
Oblíbená pláž Blanca na španělském ostrově Lanzarote.
Lanzarote, nejsevernější z Kanárských ostrovů, boduje u dovolenkářů hlavně celoročně příjemným podnebím.
Los Hervideros – „vařící prameny“ – vznikly v době sopečných erupcí na jihozápadním pobřeží ostrova. Tvoří je zkamenělá sopečná láva, která ztuhla v moři. Obdivovat ohromnou sílu oceánu můžete úplně zblízka.
Pláž Papagayo
26. října 2025 
26. října 2025
14:54

Tragédie v sobotu zasáhla dovolenkový ráj Lanzarote na Kanárských ostrovech. Z hotelového balkonu se zřítili dva britští turisté. Podlomilo se pod nimi zábradlí. Jeden z mužů bohužel na místě zemřel. Druhý utržil velmi vážná zranění.

K nehodě došlo v pobřežním letovisku Costa Teguise. Není jasné, jestli muži byli příbuzní, policie nezveřejnila ani jméno hotelu. K fatálnímu pádu došlo v brzkých ranních hodinách. Pod muži se mělo podlomit zábradlí balkonu. Zřítili se zhruba z šestimetrové výšky.

Záchranáři se na místo dostali okolo půl druhé ráno. „Šestapadesátiletý muž zemřel na místě. Mladší muž skončil na jednotce intenzivní péče a je ve velmi vážném stavu,“ uvedl deník Guardian. Španělská policie spustila vyšetřování hotelu. Především se hodlají zaměřit na kontrolu údržby a bezpečnosti pokojů.

