Smrt v dovolenkovém ráji: Pod turisty se podlomilo zábradlí hotelového balkonu
Tragédie v sobotu zasáhla dovolenkový ráj Lanzarote na Kanárských ostrovech. Z hotelového balkonu se zřítili dva britští turisté. Podlomilo se pod nimi zábradlí. Jeden z mužů bohužel na místě zemřel. Druhý utržil velmi vážná zranění.
K nehodě došlo v pobřežním letovisku Costa Teguise. Není jasné, jestli muži byli příbuzní, policie nezveřejnila ani jméno hotelu. K fatálnímu pádu došlo v brzkých ranních hodinách. Pod muži se mělo podlomit zábradlí balkonu. Zřítili se zhruba z šestimetrové výšky.
Záchranáři se na místo dostali okolo půl druhé ráno. „Šestapadesátiletý muž zemřel na místě. Mladší muž skončil na jednotce intenzivní péče a je ve velmi vážném stavu,“ uvedl deník Guardian. Španělská policie spustila vyšetřování hotelu. Především se hodlají zaměřit na kontrolu údržby a bezpečnosti pokojů.
