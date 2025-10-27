Násilí i drogy na ubytovně v Jablonci: Šel bych to tam vystřílet, řekli místní
Kolem ubytovny Neptun zřízené v bývalém jabloneckém hotelu vzniká stále více konfliktů. U devítipatrové budovy nedaleko sídliště jsou zásahy policie téměř na denním pořádku. Někteří občané už jsou ze situace zoufalí a na obyvatele ubytovny by nejraději použili zbraně. Primátor plánuje budovu vykoupit a předělat na byty. O případu jako první informovala televize CNN Prima News.
Problémem jsou především někteří drogově závislí obyvatelé ubytovny. Ti v blízkosti ubytovny často fyzicky i slovně napadají kolemjdoucí. Budova se nachází nedaleko sídliště, a mnoho místních proto musí kolem Neptunu denně chodit.
Některým z nich už se zoufalou situací pomalu začíná docházet trpělivost, jak se ukázalo na setkání se zastupiteli. „Už se mi otevírá kudla v kapse, a kdybych měla zbroják, tak to tam půjdu vystřílet,“ prohlásila jedna z místních a dostalo se jí mohutného potlesku, informoval web CNN Prima News. Podle dalších zas kvůli ubytovně trpí nejen oni sami, ale především místní děti.
V domě žije přibližně 160 lidí, z čehož zhruba třetinu by měly tvořit děti. „Máme sedm dětí a jsme dva dospělí,“ uvedl jeden z nájemníků. S celou početnou rodinou prý bydlí jen v malém prostoru 2+1 s malinkou kuchyní a dvěma pokoji. „To je jediné, co jsme sehnali, kam nás vzali. A jsme rádi za to, že máme kde spát,“ dodal muž.
Podle jabloneckého primátora Miloše Veleho (ODS) je na vině majitel objektu. Označil ho za obchodníka s chudobou. Ten se však takovým nařčením brání a tvrdí, že je pro mnoho z nájemníků jedinou volbou. Nikdo jiný by je totiž prý neubytoval. „Neřeší se základní problém, tedy co s těmi lidmi. My nemůžeme říct: Hele, my vás nevezmeme, protože jste černí nebo protože máte pět či deset dětí, to nejde,“ popsal majitel.
Jako možné řešení se nabízí plán radnice budovu odkoupit. Provozovatel ubytovny si prostory jen pronajímá. Vlastnická firma je ochotná objekt prodat, s magistrátem se však bude muset ještě dohodnout na ceně. Původní nabídka totiž zněla 70 milionů, radnice je však ochotná zaplatit maximálně polovinu této částky.
Za jaké vlády vznikly ubytovny?
Kdo tam začal posílat obyvatelé!
Většinou jsou ubytovny na okraji města, bydlí tam romove, kdo nepracuje, možná pracuje na černo, postižení lidé na vozíku, diabetici co pobírají nízké invalidní důchody!!
Kdo pracuje na černo a vážně onemocní nemá nárok na invalidní důchod a tedy skončí na ubytovně nebo na ulici!
Nemocný člověk patří do ústavu, ale bez důchodu se tam nedostane!!
Podnikání s chudobou!!
Jsou tací co si nepovažuji bydlení a všechno ničí!! Rozbitá okna, zdi, z okna vyhazují pračky...