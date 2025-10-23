Oznámení o mrtvole před ubytovnou v plzeňské části Malesice policie přijala v úterý dopoledne, krátce po poledni zadržela podezřelého.

„Kriminalisté věnovali od prvopočátku práce na místě události tomuto případu maximální pozornost a přistupovali k němu s co největší důsledností, neboť na místě vše nasvědčovalo tomu, že se na smrti 61letého muže podílela jiná osoba,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Když pitva ukázala, že muž nemusel zemřít násilnou smrtí, policisté ve středu zadrženého propustili. „Krajští kriminalisté pracují s několika možnými verzemi včetně té, že si zranění mohl poškozený způsobit sám,“ doplnila Mifková.

