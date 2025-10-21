Horor v Zábřehu: Mladík (15) muži z ubytovny rozdupal hlavu! Oběť vybral náhodou
Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13 hodin od činu. K fyzickému útoku se doznal, obětí je muž z tamní ubytovny.
Mladík podle kriminalistů útočil nohama na hlavu, zranění bylo devastující, řekl v úterý novinářům vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. Podle kriminalistů šlo o náhodně zvolenou oběť, motivem bylo vybití si agrese a vzteku, doplnil Lisický. Míra násilí podle něj překvapila i otrlé kriminalisty.
Velkou pomocí pro kriminalisty byla precizní práce olomouckých soudních lékařů, kteří jim dodali přesné informace. Mladík, kterého kriminalisté dopadli ještě v neděli, se k fyzickému útoku doznal.
Devastující zranění oběti překvapilo podle Lisického i otrlé kriminalisty. „To násilí, které bylo vůči oběti vyvinuto, bylo zarážející, takovou devastaci hlavy jsme v naší kariéře ještě nezaznamenali. Celé násilí bylo zaměřeno na hlavu, ty následky byly zdrcující,“ uvedl Lisický.
Pachatel podle kriminalisty neměl zištný motiv. „Celým motivem bylo vybití si agrese a vzteku. Žádný vztah mezi obětí a pachatelem nebyl dokumentován, byla to náhodně zvolená oběť,“ podotkl šéf odboru. Útočník podle něj využil toho, že obětí byl muž žijící na zdejší ubytovně, který vážil 47 kilogramů.
Kriminalisté pro mladíka požadují vazbu. Dospělému by za brutální vraždu hrozil pobyt za mřížemi na 15 až 20 let, či výjimečný trest. „Mladistvému hrozí poloviční sazba,“ dodal policejní mluvčí Libor Hejtman. O vazbě bude rozhodovat olomoucký okresní soud.
V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o osmou vraždu či pokus o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest. Poslední vraždu kriminalisté vyšetřovali na konci září na Olomoucku, kdy byl v Dlouhé Loučce zavražděn jednatřicetiletý muž. Z jeho vraždy obvinili osmnáctiletého mladíka.
Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelý mladík dosáhl těsně před činem plnoletosti. Soud ho poslal do vazby.
V Česku je známý případ dvou chlapců, kteří v roce 2015 umučili na autobusovém nádraží v Pardubicích bezdomovce. Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku uvedl, že se nudili a „chtěli se pobavit“. Ani jeden z mladistvých netrpěl duševní poruchou, měli však narušenou osobnost kvůli problematickému rodinnému zázemí.
Růst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, označila minulý týden nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v Senátu za znepokojující. Stát by měl podle ní organizovat víc osvětových preventivních kampaní. Loni státní zastupitelství zaznamenalo dosud nejvyšší počet vražd, kterých se dopustily děti. Zatímco před deseti lety šlo u nezletilých i mladistvých lidí o jeden případ, loni o 20 případů vraždy, a to dokonané, v pokusu či v přípravě.
Tady to mají tu jejich demokracií,trest smrti není humánní a rozdupat někomu hlavu jednom tak je humánní?Je mi akorát z toho zle.