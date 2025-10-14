Tragický incident v Lužné: Po potyčce zůstal jeden mrtvý, dva zranění
Násilným činem se od úterního odpoledne zabývají policisté na Rakovnicku. Po konfliktu v zástavbě rodinných domů v obci Lužná zůstal na místě jeden mrtvý, záchranáři ošetřili dva zraněné.
Na místo po poledni zamířili pražští kriminalisté. „Dostali jsme oznámení, že mělo dojít k incidentu mezi několika osobami. Po vstupu do objektu byla jedna osoba nalezená bez známek života,“ potvrdil policejní mluvčí Pavel Truxa.
Kromě mrtvého byli na místě ještě dva zranění. „Z dosavadního šetření vyplývá, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ doplnil mluvčí.
„Operační středisko na místo vyslalo záchranářkou posádku, posádku s lékařem a také leteckou záchrannou službu. Muže s těžkým poraněním jsme po ošetření letecky transportovali do fakultní nemocnice v Motole,“ sdělila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková s tím, že lehce poraněnou ženu převezli do rakovnické nemocnice. Co přesně se mezi aktéry potyčky odehrálo, zjišťují kriminalisté.
