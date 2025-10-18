Policisté zadrželi známého kriminálníka: V análu mu našli termosku!
Profesionální kriminální, který byl v minulosti už 25krát zatčený si mohl udělat další čárku. Policie ho chytila za pohyb v zakázané oblasti a držení drog. Když mu dělala rentgen, nestačila se divit. Zadržený měl v análním otvoru celou termosku.
Policie obdržela hlášení o nahém muži v parku. Měl se pohybovat na veřejných toaletách. Když na místo dorazila, byl zcela oblečený. Nebyl tedy důvod k zatčení. O chvilku později jim ho ale dal, jelikož se pohyboval v zakázaných prostorách kolejiště. Policie u něj našla metamfetamin. Později se muž přiznal, že ho užívá už 28 let, podle New York Post.
Walter Frymire (51), profesionální zločinec z Floridy, čelil 4. října už dvacátému šestému stíhání! Policie ho odvezla na stanici a před vstupem ho podrobila rentgenu. Nevěřila vlastním očím, když viděla snímky z ozáření.
Cizí předmět mu trčel od boku až k žebrům. Byla to termoska! Policie by nebyla překvapená, kdyby u kriminálníka našla drogy nebo předměty s nimi spojené. Muž si ale do análního otvoru strčil celou termosku a snažil se jí pronést, uvedl deník Daily Star.
Po zjištění ho okamžitě převezli do místní nemocnice, kde ho musel operovat specialista. Přestože Frymire vyhrožoval všem okolo, že je zabije, zachránili mu život. V minulosti ho policie našla ležet v trávníku s vážným poraněním hlavy. Ve vězení strávil už spoustu času.
Celý případ vysvětloval šerif Judd na Instagramu, kde už je celebritou, protože dokáže vtipně a stručně popisovat události z okolí. „Přinesl si do vězení termosku. Přesně tak. Strčil si jí do výjezdové rampy. Víte, co tím myslím?," popisoval, zatímco srkal kávu ze své termosky. „Ne, nebyla to tahle," dodal vtipně.
