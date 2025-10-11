Falešnému Babiši poslal přes milion: Důvěřivec naletěl podvodníkovi
Důvěřivý muž ze Žďáru naletěl na podvodné video z internetu týkající se kryptoměn. Společně s přítelkyní si vzali půjčku a investovali obrovské peníze. Po kurýrovi museli posílat různé druhy poplatků. Dohromady mu odevzdali přes milion korun! Při posledním setkání na podvodníka čekala policie.
Muž (53) uvěřil internetovému videu, ve kterém údajně Andrej Babiš doporučuje neznámé kryptoměny. Nahrávka byla s největší pravděpodobností vytvořená za pomoci umělé inteligence. „Muž na výzvu reagoval a prostřednictvím odkazu zaplatil vstupní poplatek. Krátce poté ho kontaktoval údajný zástupce investiční společnosti, který ho přesvědčil, aby investoval větší obnos peněz,“ popsala tisková mluvčí Michaela Lébrová.
Důvěřivý muž následoval pokyny a vzal si úvěr, aby měl dostatek prostředků k investici. Přemluvil k tomu i přítelkyni, která udělala to stejné.
Když chtěli vložené peníze společně se ziskem vybrat, zjistili, že to není tak jednoduché. Platforma po nich chtěla nespočet poplatků, které měli posílat prostřednictvím kurýra. Při každém setkání museli sdělit předem domluvené heslo a peníze. Celkem muž s přítelkyní odevzdali falešnému poslíčkovi přes 1 milion korun!
Po několika setkáních se stále nic nedělo a své peníze pár zpátky nezískal. Podvedený ztratil trpělivost a šel na policii. Na další domluvené setkání měl přinést 260 tisíc korun, místo toho na kurýra už čekala policie.
„Šestatřicetiletý muž z Prahy byl obviněn ze spáchání zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti,“ popsal vyšetřovatel por. Mgr. Milan Bizoň. Případ kriminalisté stále vyšetřují a kurýrovi hrozí odnětí svobody až na 6 let.
