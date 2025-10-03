Teror v Manchesteru: Jednu oběť zastřelili policisté?! Útočník pistoli neměl
Jednoho z mužů, který zahynul při čtvrtečním útoku před synagogou v Manchesteru, zasáhl projektil vystřelený policistou, uvedla v pátek podle médií manchesterská policie. Její šéf Stephen Watson řekl, že podle předběžného forenzního vyšetřování oběť utrpěla střelné zranění. Podezřelý útočník Jihad Al-Shamie u sebe neměl střelnou zbraň, jediné vystřely vypálila policie, když se snažila pachatele zneškodnit, uvedl policejní šéf.
Při útoku, který policie označila za teroristický čin, přišli o život dva Židé – 66letý Melvin Cravitz a 53letý Adrian Daulby – a podezřelý útočník, kterého policie zastřelila.
„Toto zranění mohlo být bohužel tragickým a nepředvídatelným důsledkem naléhavých opatření, která přijali moji policisté, aby ukončili brutální útok,“ uvedl podle agentury AP Watson. Střelné zranění utrpěl také jeden z dalších tří zraněných, podle Watsona však není v ohrožení života. Oba jedinci, kteří střelná zranění utrpěli, se spolu schovávali za dveřmi synagogy.
Pětatřicetiletý podezřelý Jihad Al-Shamie nebyl protiteroristické policii před útokem znám, sdělila ministryně vnitra Shabana Mahmoodová. Rodina Al-Shamieho útok odsoudila. „Zprávy z Manchesteru o teroristickém útoku na židovskou synagogu nás hluboce šokovaly. Rodina Al-Shamieova v Británii i v zahraničí důrazně odsuzuje tento ohavný čin, který byl namířen proti mírumilovným, nevinným civilistům,“ uvedla rodina podle BBC ve facebookovém příspěvku na účtu Al-Shamieho otce.
Místo čtvrtečního útoku v pátek navštívil britský premiér Keir Starmer s manželkou Victorií. Starmer je na fotografiích vidět, jak si třese rukou s policisty. Premiér po útoku slíbil větší ochranu Židů. Útok se stal v den, kdy židovská komunita slavila Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. V synagoze proto v době útoku byla řada věřících.
