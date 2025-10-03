Brzy bylo jasné, že dojde na honičku. „Začal ujíždět směrem na Lipůvku a následně dál na Brno. Během jízdy několikrát měnil směr a snažil se setřást policejní vozy,“ uvedl policejní mluvčí  Petr Vala.

To už několik hlídek vyráželo v udaném směru, aby uprchlíka zastavilo. Motorkář ještě několikrát změnil směr jízdy, jenže naváděné policejní vozy ho převezly.

Zastavil ho zátaras

„Motocykl se podařilo zastavit v Brně na ulici Hudcova, kde mu hlídka velitele policie vyjela naproti a služebním autem vytvořila účinný zátaras,“ dodal mluvčí.

V bezvýchodné situaci zvedl řidič ruce nad hlavu. Vzápětí skončil na zemi s pouty na rukou.  Přestože dechová zkouška i test na drogy dopadly negativně, i tak si muž zadělal na malér.

Za řídítky neměl co dělat

„Policisté zjistili, že má z dřívější doby soudem vyslovený zákaz řízení, a na motocyklu tedy vůbec neměl co dělat. Je proto podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uzavřel policista.

