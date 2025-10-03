Brzy bylo jasné, že dojde na honičku. „Začal ujíždět směrem na Lipůvku a následně dál na Brno. Během jízdy několikrát měnil směr a snažil se setřást policejní vozy,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
To už několik hlídek vyráželo v udaném směru, aby uprchlíka zastavilo. Motorkář ještě několikrát změnil směr jízdy, jenže naváděné policejní vozy ho převezly.
Zastavil ho zátaras
„Motocykl se podařilo zastavit v Brně na ulici Hudcova, kde mu hlídka velitele policie vyjela naproti a služebním autem vytvořila účinný zátaras,“ dodal mluvčí.
V bezvýchodné situaci zvedl řidič ruce nad hlavu. Vzápětí skončil na zemi s pouty na rukou. Přestože dechová zkouška i test na drogy dopadly negativně, i tak si muž zadělal na malér.
Za řídítky neměl co dělat
„Policisté zjistili, že má z dřívější doby soudem vyslovený zákaz řízení, a na motocyklu tedy vůbec neměl co dělat. Je proto podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uzavřel policista.
Motorkáře bez řidičáku zastavil a ž policejní zátaras Policie ČR