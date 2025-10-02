Brutální útok na synagogu v Manchesteru: Najel autem do lidí, další pobodal!
V Manchesteru utrpěly čtyři osoby zranění poté, co útočník před synagogou najel 2. října autem do lidí a jednoho z nich pobodal, uvedla podle médií policie. Dvě z obětí zraněním podlehly a zbylé jsou v kritickém stavu. Policisté pachatele nejspíše zastřelili.
Manchesterská policie v sérii příspěvků na sociální síti X oznámila, že jí z místa útoku u synagogy hebrejské kongregace Heaton Park na předměstí Crumpsall 2. října kolem 09:30 místního času (10:30 SELČ) zavolal svědek incidentu. Uvedl, že viděl, jak se auto blíží k lidem a že jeden muž byl pobodán.
Policisté začali o několik minut později střílet. „Jeden muž byl postřelen, pravděpodobně se jedná o pachatele,“ uvedla policie a později dodala, že útočníka nejspíš zabila. Uvedla ale, že nemůže smrt potvrdit z důvodu bezpečnostních rizik spojených s podezřelými předměty, které měl u sebe. Na místě nyní zasahuje pyrotechnická jednotka.
Zdravotníci ošetřili čtyři osoby kvůli zraněním způsobeným jak vozidlem, tak bodnými ranami. Dvě z obětí následkem útoku umřely, další tři bojují o život.
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly. Starmer kvůli incidentu předčasně odjíždí ze summitu Evropského politického společenství v Kodani a odpoledne bude předsedat zasedání vládní komise pro mimořádné události Cobra.
K útoku došlo v den, kdy židovská komunita slaví Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. Britský premiér Keir Starmer na síti X napsal, že je útokem zděšen. „Skutečnost, že k němu došlo na Jom kipur, nejposvátnější den v židovském kalendáři, ho činí ještě strašnějším,“ napsal Starmer.
Manchester se v roce 2017 stal dějištěm nejkrvavějšího útoku v Británii za poslední roky. Sebevražedný atentátník tam tehdy na koncertě Ariany Grande odpálením výbušnin zabil 22 lidí.
