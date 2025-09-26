Rodiče nechali batole doma v autosedačce: Chlapeček se oběsil na bezpečnostním postroji!
Nepochopitelnou smrtí skoro dvouletého chlapečka Graysona se od 4. června zabývají policisté v americké Georgii. Bezohlední rodiče ho nechali upoutaného v autosedačce v obýváku a skoro na hodinu odešli! Když se vrátili, chlapec už nereagoval a později byl prohlášený za mrtvého.
Tragická smrt 22měsíčního chlapečka se stala 5. června v Daltonu ve státě Georgia. Nezodpovědní rodiče Kirsten Schmittová (26) a Anthony Pedigo (30) nechali svého malého synka samotného bez dozoru v obýváku připoutaného v autosedačce. Když ho našli, už mu nebylo pomoci.
Matka tvrdila, že koukala s malým Graysonem v obýváku na televizi, když otec spal. Po nějaké době ho šla vzbudit, protože musel vstávat do práce a zůstala s ním v ložnici dalších 30-40 minut.
Když se vrátili k synovi do obýváku, byl v bezvědomí a oni hned volali tísňovou linku. Policie dorazila kolem čtvrté hodiny odpoledne a našla malého chlapce s podivnými zraněními. Ty odpovídaly omotanému bezpečnostnímu postroji, který byl součástí autosedačky, kolem krku. Byl převezen do nemocnice, kde ho prohlásili za mrtvého, uvedla daltonská policie.
Matka nakonec vypověděla, že pro ně bylo normální ho doma nechávat v autosedačce. Oba rodiče byli obvinění z vraždy a týrání dětí druhého stupně a 22. září je policie zatkla. Odborníci vysvětlili, že autosedačka je bezpečná, pokud je použitá správně. V autě je pod určitým úhlem, kterému je přizpůsobená. Pokud se položí na podlahu, její sklon může být pro dítě nebezpečný. Nejlepším místem pro spánek batolete je rovný a pevný povrch, podle deníku Daily Mail.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.