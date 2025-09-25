A zase ti houbaři: V honbě za úlovkem se ztrácejí v lesích! Co dělat v takové situaci?

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Na Kutnohorsku rostou
Pátrání po třech houbařích na Ústecku (3.8.2025)
Pátrání po třech houbařích na Ústecku (3.8.2025)
Autor: rv - 
25. září 2025
16:04

Je to každoročně jako přes kopírák. V houbařské sezóně se policisté pravidelně zabývají pátráním po lidech ztracených v lesích, kteří podlehli vidině plného koše hřibů a pak nemohli najít cestu zpět. Ani letošek není výjimkou.

Jen o uplynulém víkendu se v lesích na Plzeňsku ztratily dvě houbařky, před tím na Ústecku dokonce hned trio hledačů a sběračů. „Na jejich nalezení jsme nasadili množství sil a prostředků společně i s dalšími spolupracujícími subjekty,“ uvedli policisté.

K záchraně ztracených pomohly i hromadně rozesílané textové zprávy. Ty na podnět policistů rozesílají prostřednictvím operátorů hasiči. „Zpráva obsahuje informace o pohřešovaném a přijmou ji na svůj mobilní telefon lidé v okolí několika kilometrů od místa, kde pátrání probíhá,“ vysvětlili policisté.

Lidé na tyhle zprávy většinou dobře reagují a čas pátrání se nezřídka výrazně zkrátí. Hlavní ale je, aby houbaři v nadšeném honu za úlovky nezapomínali na základní pravidla. „Informujete své příbuzné, blízké nebo kamarády, kam máte namířeno a kdy se vrátíte,“ připomněli policisté.

Zlatým pravidlem je pak mít u sebe nabitý mobil. „Stáhněte si aplikaci Záchranka,“ doporučili policisté. V případě nouze se vyplatí mít ji v mobilu. Pokud houbaři počítají s delší trasou, měli by si vzít i něco k jídlu a pití, případně léky, které užívají.

Pokud dojde k nejhoršímu a houbař zjistí, že se ztratil a nenajde cestu zpět, je základem nepropadat panice. „Neblouděte, zůstaňte na místě a volejte linku 158 nebo 112,“ dodali policisté. Dobré je zavolat i blízkým, aby věděli, co se stalo. Pokud jedou sběrači hub k lesu autem, neměli by zapomínat, že to není trezor, a nenechávat uvnitř žádné cennosti. Důležité je též parkovat na povolených místech. V opačném případě se mohou houby pořádně prodražit.

Video  Ženy se ztratily při houbaření: Prokřehlé je z temného lesa vysvobodili až policisté  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Na Kutnohorsku rostou
Pátrání po třech houbařích na Ústecku (3.8.2025)
Pátrání po třech houbařích na Ústecku (3.8.2025)

 

Témata:
přírodapátráníztraceníhoubypolicistéradyhoubařipátrací akcepolicieÚstecký krajPlzeňský krajlesHoubaření
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud