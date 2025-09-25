A zase ti houbaři: V honbě za úlovkem se ztrácejí v lesích! Co dělat v takové situaci?
Je to každoročně jako přes kopírák. V houbařské sezóně se policisté pravidelně zabývají pátráním po lidech ztracených v lesích, kteří podlehli vidině plného koše hřibů a pak nemohli najít cestu zpět. Ani letošek není výjimkou.
Jen o uplynulém víkendu se v lesích na Plzeňsku ztratily dvě houbařky, před tím na Ústecku dokonce hned trio hledačů a sběračů. „Na jejich nalezení jsme nasadili množství sil a prostředků společně i s dalšími spolupracujícími subjekty,“ uvedli policisté.
K záchraně ztracených pomohly i hromadně rozesílané textové zprávy. Ty na podnět policistů rozesílají prostřednictvím operátorů hasiči. „Zpráva obsahuje informace o pohřešovaném a přijmou ji na svůj mobilní telefon lidé v okolí několika kilometrů od místa, kde pátrání probíhá,“ vysvětlili policisté.
Lidé na tyhle zprávy většinou dobře reagují a čas pátrání se nezřídka výrazně zkrátí. Hlavní ale je, aby houbaři v nadšeném honu za úlovky nezapomínali na základní pravidla. „Informujete své příbuzné, blízké nebo kamarády, kam máte namířeno a kdy se vrátíte,“ připomněli policisté.
Zlatým pravidlem je pak mít u sebe nabitý mobil. „Stáhněte si aplikaci Záchranka,“ doporučili policisté. V případě nouze se vyplatí mít ji v mobilu. Pokud houbaři počítají s delší trasou, měli by si vzít i něco k jídlu a pití, případně léky, které užívají.
Pokud dojde k nejhoršímu a houbař zjistí, že se ztratil a nenajde cestu zpět, je základem nepropadat panice. „Neblouděte, zůstaňte na místě a volejte linku 158 nebo 112,“ dodali policisté. Dobré je zavolat i blízkým, aby věděli, co se stalo. Pokud jedou sběrači hub k lesu autem, neměli by zapomínat, že to není trezor, a nenechávat uvnitř žádné cennosti. Důležité je též parkovat na povolených místech. V opačném případě se mohou houby pořádně prodražit.
