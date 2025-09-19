Houbaři pozor! Při špatném parkování hrozí pokuta i 100 tisíc
Houbařská sezóna je v plném proudu a s tím i související pokuty, které dostanou nedbalí řidiči, pokud nechají auto zaparkované přímo u lesa nebo v něm. A nejedná se o malé částky! Sankce se může vyšplhat až na 100 000 Kč! To může vydařenou smaženici dost prodražit.
Začíná podzim, a to je čas jako stvořený k houbaření. Spousta vášnivých sběračů vyráží do lesa na lov těch nejkrásnějších a nejchutnějších kousků. Často v zápalu nechají auto stát co nejblíže vyhlídnutému místu (ne-li přímo na něm). Nevědí, že je cestou zpátky s plnými košíky, může rychle přejít úsměv.
Tím, že auto nechají ledabyle zaparkované na nevyznačeném místě u kraje lesa, se dopouštějí hrubého porušení předpisu. Na místě jim policisté mohou udělit pokutu až 5 000 Kč! Pokud je někdo hodně odvážný a nechal by takto auto stát v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, pokuta může být až 10 000 Kč. V případě, že se houbař dostane do správního řízení, může se částka vyšplhat až na 100 000 Kč, protože jde podle Autosalon.tv o správní delikt.
Dalším možným scénářem je parkování na cestách (například před závorou). To je vymezeno v silničním zákoně, který nedovoluje řidiči na takovém místě zastavit, jestli se jedná o pozemní komunikaci z polních a lesních cest nebo o místo ležící mimo pozemní komunikaci.
Parkovat by se zkrátka mělo na místech k tomu určených. Je hned několik možností. Jednoduchou nabízející se variantou jsou vyhrazená parkoviště u lesa. Pokud v blízkosti žádné takové není, je možné využít alternativy, jako jsou benzínky nebo zpevněné plochy u silnic.
Pokud houbaři nevadí možná pokuta, může být motivací jeho okolí. Auto v lese nebo bezprostředně u něj může ničit krajinu. Jestli by bylo zaparkované na soukromém pozemku, je možné, že to naštve majitele. Dalším, nejdůležitějším, faktorem je bezpečnost. Když už se houbař rozhodne auto nechat stát u lesa, měl by si vybrat místo, kde neohrožuje ostatní. Nemělo by to být v zatáčce nebo tam, kde vozidlo brání výhledu.
Pozor by si návštěvníci měli dávat i na lesní stráž! Ta může také rozdávat pokuty na místě a v extrémních případech převést pokutovaného na služebnu. Pokud se tedy chce houbař vyhnout konfliktům a nepříjemnostem, měl by zaparkovat v předepsaných oblastech.
