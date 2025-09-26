Muž se zastal své přítelkyně: Mladíci Martina ubili! Zdrcená žena promluvila
Slovenské město Zlaté Moravce se stále vzpamatovává z brutálního útoku, ke kterému došlo minulou sobotu. Martin (†39) se před obchodem zastal své přítelkyně před skupinou nezletilých mladíků. Když odcházeli, skupinka muže napadla. O čtyři dny později zemřel v nemocnici. Poprvé od tragédie promluvila jeho přítelkyně. Policie mezitím obvinila jednoho nezletilého člena skupiny.
Žena do detailu popsala, jak přesně k celému incidentu došlo. Všechno začínalo nevinně, obyčejným večerním výletem do supermarketu. U toho prý postávala skupinka mladých Romů. „Jeden z nich o mně něco říkal a Martin se mě jenom zastal a zeptal se, co se mnou mají za problém,“ popsala žena pro Noviny.sk.
Když vyšli z obchodu ven, nezdálo se, že by se schylovalo k násilí. Z ničeho nic však jeden z dospívajících mladíků bez varování zaútočil. Martina pětkrát udeřil do hlavy pěstí. „Přítel spadl a byl tři minuty v bezvědomí,“ řekla žena. Během pádu si prý zlomil nohu. Záchranáři Martina převezli do nemocnice, kde bohužel o čtyři dny později zemřel.
Příčinou smrti bylo podle slovenských médií selhání srdce. Podle přítelkyně měl Martin vysoký tlak. Policie ani nemocnice se však k příčinám zatím nevyjádřila. V případu však již padlo první obvinění. Policisté se zaměřili na šestnáctiletého mladíka, který podle nich měl útok iniciovat. „Pověřený příslušník policejního sboru vznesl obvinění proti mladistvé osobě kvůli přečinům výtržnictví a ublížení na zdraví,“ upřesnila policejní mluvčí Viktória Borloková.
Na místě neštěstí mezitím vzniklo improvizované pietní místo. Lidé před obchodem zapalují svíčky a vyjadřují svou soustrast. Policie mezitím hlídkuje v ulici, kde by měl bydlet obviněný mladík.