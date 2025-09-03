Táta Pavel zmizel s Pavlínou (3) a Zdeňkou (4): Policie prosí o pomoc veřejnost
Jablonecká policie pátrá po dvou malých dívkách Zdeňce (4) a Pavlíně (3) Kvíčalových a jejich otci Pavlu Loukotovi (56). Děvčátka se pravděpodobně pohybují s otcem na neznámých místech, a to zřejmě ve vozidle BMW 525 D šedé barvy. Policie žádá o pomoc veřejnost.
„Pohřešování oznámila v úterý na Obvodním oddělení Jablonec nad Nisou matka nezletilých dívek. Z jejího oznámení je zřejmé, že obě dívky měly být v bydlišti otce v obci Koberovy předány za účasti soudního vykonavatele do péče matky,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Otec ale podle matky od chvíle, co mu to OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) telefonicky sdělil, nekomunikuje, děvčátka nepředal ani o sobě nepodal žádnou zprávu.
„Matka má strach o život a zdraví obou holčiček, neboť tyto potřebují řádnou péči a matka ani neví, kde se holčičky v tuto dobu nacházejí. Již v minulosti otec s matkou nespolupracoval, s dívkami odcestoval a nepodal o sobě ani dívkách zprávu. Byl však následně kontrolován hlídkou policie a dívky se tak v pořádku našly s tím, že musely být na přechodnou dobu hospitalizovány v nemocnici,“ řekla policejní mluvčí.
Informace k pohřešovaným dívkám, hledanému muži a případně pohybu či výskytu uvedeného vozidla je podle Sochorové možné sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
