Šest lidí zemřelo po konzumaci zkažených ústřic: Obsahovaly nebezpečnou masožravou bakterii
Úřady na Floridě bijí na poplach kvůli nebezpečné masožravé bakterii (Vibrio vulnificus), kterou mohou obsahovat nevařené ústřice a která způsobuje velmi vážné infekce. V posledních týdnech kvůli ní zemřeli další dva lidé. Celkový počet obětí v tomto americkém státě za tento rok se zvýšil už na šest.
Podle webu Metro všechny oběti snědly nevařené ústřice v restauraci v Louisianě. Ten uvedl, že má bakterie Vibrio vulnificus největší úmrtnost ze všech bakterií a virů spojených s jídlem.
Jen letos na Floridě kvůli konzumaci mořských plodů s touto masožravou bakterií zemřelo už 6 lidí, dva v posledních týdnech. Dalších 22 lidí skončilo v nemocnici a 8 jich bylo pozitivně testováno.
Bakterie nejčastěji způsobuje infekce při konzumaci nedostatečně tepelně upravených nebo syrových mořských plodů a při kontaktu otevřených ran s kontaminovanou mořskou vodou.
