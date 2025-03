Úřady stahují kuřecí křídla od Babišova podniku: Byla v nich nebezpečná bakterie

Státní veterinární správa (SVS) stahuje z prodeje kuřecí křídla výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, která obsahovala bakterie listerie. Společnost vyrobila zhruba 670 balení, ve skladě se podařilo zadržet přes 500 balení, dalších 150 ale mohli lidé zakoupit. Spotřebitelé, kteří výrobek koupili, by neměli podle správy maso konzumovat, bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza, mezi příznaky nemoci patří například horečka, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, zvracení nebo vodnatý nekrvavý průjem. SVS o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Jde o opracovaný masný výrobek Kuřecí křídla Sweet chilli o hmotnosti 500 gramů s datem použitelnosti od letošního 4. do 16. března.

„Většinu výrobku se podařilo zadržet na skladě a zlikvidovat, menší část byla expedována do tržní sítě. Spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu,“ uvedla SVS v tiskové zprávě. Kuřecí křídla mohli lidé koupit zejména v internetových obchodech a samoobsluhách.

Výrobky stažené z distribuce musí výrobce neškodně zlikvidovat na vlastní náklady, následně musí provést mimořádnou sanitaci provozu a předložit negativní výsledky vyšetření stěrů a vzorků. Až poté bude moci podle SVS pokračovat ve výrobě.

Takzvaná systémová listerióza může být fatální, u novorozenecké listeriózy se mohou vyskytnout předčasné porody, spontánní potraty, porod mrtvého dítěte či infekce novorozence.

Do lidského organismu se tato bakterie může dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených nebo skladovaných potravin. Pro zdravé lidi obvykle v malém množství bakterie nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou. Veterináři upozornili na to, že pokud lidé zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnů po konzumaci, měli by informovat svého lékaře.