Slavný designér havaroval na Sardinii: Skutálel se ze srázu!

K ošklivé havárii došlo na turisticky oblíbeném ostrově Sardinie. Giugiaro zrovna ve svém Land Roveru projížděl po velmi úzké silnici a nejspíš nad vozem ztratil kontrolu. V prudké serpentině vyjel z vozovky a s autem se zřítil ze srázu. Auto dopadlo na silnici pod srázem.

Vyhlášeného návrháře po přivolání pomoci museli záchranáři letecky transportovat do nemocnice. Lékaři následně zjistili, že muž utrpěl celou řadu zranění, žádné z nich ho však neohrozilo na životě. „Byla to ošklivá nehoda, ale bez vážnějších následků,“ řekl pro Unionesgarda.it jeho syn Fabrizio. „Je hlavně otrávený, protože si v srpnu nezajezdí na motorce a další dva měsíce bude mít sádru,“ dodal.

Giugiaro se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let stal doslova ikonou světa designu automobilů. Proslavil se díky svému futuristickému stylu. Mezi jeho největší komerční úspěchy patří nepochybně legendární Volkswagen Golf1. Do povědomí veřejnosti se však zapsal i jako návrhář za žihadlem DMC Delorean z filmové série Návrat do budoucnosti.