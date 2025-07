Lucie strávila 18 let v kutnohorské sektě u Richarda Š.(†50): Jeho smrti jsem nevěřila, zhroutil se mi celý svět

Dlouhých osmnáct let strávila Lucie Strachová pod "léčitelským dohledem" Richarda Š., dnes známého jako vůdce kutnohorské sekty. Na svém instagramovém profilu Zmagořená a ve stejnojmenném podcastu popisuje, jak její život ovlivňoval léčitel Richard Š. Kupovala si jen to, co jí doporučil, dbala na jeho rady a věřila, že jí pomůže. Když v říjnu roku 2022 zemřel, nedokázala tomu Lucie uvěřit. Dnes ale dle jejích slov ví, že kdyby se to nestalo, nenašla by už nikdy cestu sama k sobě.

Život Lucie Strachové ovlivňovala už od roku 2004 takzvaná kutnohorská sekta. Bylo jí teprve osm let, když s rodiči poprvé vstoupila do bytu léčitele Richarda Š. „Pro mě to byl tehdy takový kouzelný pán, který mi pomůže s ekzémem, zbaví mě mých vrásčitých rukou a nebudu díky němu pořád dokola nemocná. Měla jsem k němu velký respekt,“ přiznala ve svém podcastu s příznačným názvem Zmagořená.

Dlouhé roky věřila, že je Richard Š. skutečně zkušeným léčitelem. „Věřila jsem v jeho nadpřirozené schopnosti, třeba že mi může číst myšlenky anebo že dokáže léčit energií tím, že nařídí orgánům, jak se mají chovat. Nerozuměla jsem tehdy, proč se mi ty bolesti stále opakují, když mě léčí, ale on mi říkal, že to blokuju svými myšlenkami,“ popsala pro DVTV Lucie.

Vybíral mi i pastu nebo prací prášek

V průběhu dospívání si ale Lucie začala postupně uvědomovat, že Richard Š. více kontroluje její život a přichází v něm o svobodnou volbu. Na nějakou dobu přestala k léčiteli docházet, byla podle něj prý vyléčená. Po čase ale začala k Richardovi S. znovu docházet na kontroly. Nakonec se přestěhovala i do Kutné Hory.



„Vybral mi byt, doporučil mi auto, na jeho doporučení jsem měla prací prášek nebo pastu. Vlastně vybíral všechno,“ přiznala žena. Život se Lucii obrátil vzhůru nohama před třemi lety, kdy Richard zemřel.

O rituálech a fyzických trestech nevěděla

„Když jsem se o jeho smrti poprvé dozvěděla z novin, tak jsem tomu nevěřila, protože novinám jsme nevěřili. Až po několika měsících, kdy jsem se to dozvěděla od různých členů, tak jsem tomu začala věřit. Tehdy se mi rozpadl celý svět, ale zároveň i ta představa o něm. Ale kdyby se to nedostalo, nenašla bych podle mě už nikdy sama sebe,“ vysvětlila pro DVTV bývalá stoupenkyně Richarda Š.

O tom, co se dělo na pozadí kutnohorské sekty, nevěděla. O rituálech a fyzických trestech, při kterých stoupenci dělali vysilující fyzická cvičení nebo si dobrovolně uřezávali prsty na nohou, se dozvěděla až později z médií.

Soudkyně: Byla to jejich volba

Ke smrti Richarda Š. došlo podle obžaloby v ložnici bytu Ireny S. v pražských Hájích po půlnoci 4. října roku 2022. Šéf sekty si měl nejdříve vzít tlumící lék, zubařka Magdalena Š. mu poté chtěla přivolat pomoc, Richard a učitelka v důchodu Irena S. to ale nedovolili.

Když upadl do bezvědomí, podala mu anestezii a začala ho řezat skalpelem do třísla i zápěstí. Muž podle pitvy zemřel v důsledku otravy, nikoliv na vykrvácení. Obě pak čekaly, až jeho tělo samo zmizí, jak jim před skonem sliboval. To se nestalo, a tak se nahlásily na policii.

Oběma ženám hrozilo za vraždu 12 až 20 let za mřížemi. Pražský městský soud nakonec uložil v červnu letošního roku seniorce a zubařce za usmrcení vůdce kutnohorské sekty 13 a 12 let vězení. „V době činu nebyly nesvéprávné – byla to jejich volba a rozhodnutí, nešlo o duševní poruchu, pod kterou by jednaly,“ uvedla k jejich činu soudkyně.