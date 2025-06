Vnučka (33) upálila dědečka (†95) na lůžku: Tvrdila, že šlo o eutanázii

Francouzka Émilie G. zapálila lůžko, na němž ležel její nemohoucí dědeček. Tvrdila, že chtěla ukončit jeho utrpení. Soud ji za čin poslal do domácího vězení, obžaloba se ale odvolala. V odvolacím řízení jí hrozí doživotní trest.

Tragický případ se odehrál v srpnu 2020 ve francouzském městě Saint-Laurent-de-Mure. Émilie G. tehdy zapálila lůžko, na němž byl upoutaný její dědeček, odkázaný na pomoc druhých. Podle její výpovědi si přál zemřít a opakovaně žádal Boha o vysvobození. Přesto však zpočátku tvrdila, že šlo o nešťastnou náhodu. Až záznamy z kamer a stopy hořlaviny na posteli potvrdily úmyslné jednání. Po dvou měsících vyšetřování se přiznala s tím, že měla v úmyslu způsobit smrt otravou kouřem, ne uhořením.

Rodina ji hájí: „Udělala to z lásky!“

Zatímco státní zástupce požadoval 15 let vězení, obhajoba případ líčila jako zoufalý čin ženy, jež chtěla pomoci svému blízkému. „Jestli to má dcera udělala, bylo to proto, že ho milovala víc než já,“ prohlásil před soudem její otec, zároveň zeť oběti, který ohořelé tělo našel. Podle francouzských médií za obžalovanou stála celá rodina i během odvolacího řízení.

V soudní síni příbuzní opakovali, že starý muž byl na konci sil, odmítal jíst, nechtěl se koupat, přestal komunikovat a opakovaně vyjadřoval přání zemřít.

Psychiatr, jenž ženu vyšetřoval, konstatoval, že byla psychicky oslabená a jednala ve stavu disociace. V té době čelila náročné životní situaci – selhání při učitelské zkoušce, nevěře partnera, potížím s výchovou dvou dětí a ubíjejícímu pohledu na degradovaný stav milovaného dědečka. Vyčerpaná žena měla pocit, že na něj společnost i její rodina rezignovaly.

Krutá smrt, mírný rozsudek

Přestože Emilie G. čelila obžalobě z vraždy, soud v Lyonu zohlednil její psychický stav a přistoupil k mimořádně mírnému trestu – rok domácího vězení a čtyři roky s podmíněným odkladem.

Obžaloba však trvá na tom, že tak „extrémně bolestivý způsob smrti“ nelze považovat za eutanazii a podala odvolání. Nyní se čeká na další řízení před porotním soudem v Ain, kde Emilii G. hrozí doživotní trest.

Zákon, který nepřišel včas

Případ vyvolal diskusi o eutanazii ve Francii. Podle obhajoby i rodiny by podobné tragédii předešla legislativa, jež by umožnila důstojnou asistovanou smrt. „Kdyby existoval zákon o konci života, nebyli bychom tady,“ řekla sestra obžalované. O legalizaci asistované smrti aktuálně jedná francouzský parlament.