Pád letounu v Indii: Zřejmě stovky mrtvých, svědek popsal chvíle po nehodě

Spoj AI171, který směřoval z Ahmadábádu na londýnské letiště Gatwick, se zřítil několik minut po vzletu. Na palubě Boeingu 787-8 Dreamliner bylo 230 pasažérů a 12 členů posádky. Nehodu zřejmě nikdo nepřežil, sdělila místní policie agentuře AP.

„Byl jsem doma, když jsem uslyšel hlasitý zvuk. Šli jsme ven, abychom se podívali, co se stalo. No a ve vzduchu byla hustá vrstva kouře. Když jsme tam došli, viděli jsme mrtvé a trosky z havarovaného letadla rozeseté všude, kam jsme se podívali,“ popsal očitý svědek serveru The Times of India.

Púnam Patél serveru BBC řekl, že jeho snacha byla na palubě letadla. „Ani ne za hodinu jsem se dozvěděl, že letadlo spadlo, takže jsem sem přijel,“ popisuje při čekání před nemocnicí v Ahmadábádu. Před ní čeká také Ramila, jejíž syn byl na obědě v budově, do které letadlo narazilo. Podle ní vyskočil z druhého patra a zranil se.

Na palubě bylo deset členů palubního personálu, dva piloti a 230 pasažérů, z nichž 169 pocházelo z Indie, 53 z Británie, sedm z Portugalska a jeden z Kanady. Dětí bylo 11, informace se ale nadále upřesňují.

Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí s odkazem na českou ambasádu v Dillí uvedla, že podle prvních oficiálních seznamů pasažérů by neměl být na palubě žádný český občan.

Letiště Gatwick nehodu již potvrdilo s tím, že letadlo tam mělo dosednout v 18:25 místního času (19:25 SELČ). Letiště v západoindickém Ahmadábádu oznámilo, že svolává všechny záchranné složky, je v kontaktu s rodinami a dočasně přerušilo veškerý provoz. Premiér Naréndra Módí vyzval k poskytnutí veškeré nezbytné podpory.

Video Letadlo mířící do Británie se zřítilo v Indii. - X Video se připravuje ...

Agentura AFP uvedla, že se letadlu stal blíže neupřesněný „incident“. Reuters dodal, že letoun přestal vysílat signál asi minutu po startu v 10:08 místního času (6:38 SELČ) ve výšce zhruba 190 metrů.

K hrozivé nehodě se pro CNN Prima News vyjádřil letecký publicista Ladislav Keller. „Spekulovat o tom, jestli se jednalo o selhání pilota, techniky nebo kombinaci obojího je naprosto předčasné,“ řekl. Můžeme podle něj zatím vycházet pouze z dostupných videí. Z těch je patrné, že letadlo vyklesalo do výšky zhruba 200 metrů a poté začalo zase klesat. V průběhu tohoto klesání podle Kellera zvyšovalo podélný sklon. „To znamená, že snižovalo rychlost,“ objasnil.

Ze záběrů je zřejmé, že letadlo mělo vysunutý podvozek a zasunuté vztlakové klapky. „Z toho dle mého názoru vyplývá, že posádka byla takříkajíc při vědomí, řešila problém, ale nebyla toho schopná,“ pokračoval. Mohutný sloup dýmu, který se z letadla po dopadu vyvalil, značí podle Kellera explozi paliva. „Konstatovat můžeme pouze to, že pravděpodobnost přežití je u lidí na palubě velmi nízká,“ řekl. Protože prý letadlo dopadlo do rezidenční oblasti, dá se předpokládat, že oběti budou i mezi civilním obyvatelstvem. „Informace naznačují, že do nemocnic převážejí záchranáři právě ty lidi, kteří v letadle nebyli,“ uzavřel. Všechno ostatní jsou podle něj spekulace v tuto chvíli spekulace.