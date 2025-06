17 minut pekla v rakouské škole: Dítě přežilo výstřel přímo do obličeje!

Město Štýrský Hradec (Graz) se stalo místem toho nejhoršího školního masakru v rakouské historii. Bývalý student Artur A. (†21) vstoupil do budovy gymnázia se dvěma legálně drženými zbraněmi a rozpoutal jatka. Na následky jeho útoku zemřelo 10 lidí a dalších 11 je zraněných. Pachatel po svém běsnění spáchal sebevraždu.

Byl slunečný den a na gymnáziu ve Štýrském Hradci zrovna začínala třetí vyučovací hodina. Budovou se však náhle rozlehly hlasité výstřely. Útočník Artur A. do školy vstoupil s legálně drženou brokovnicí a pistolí. Pálil naprosto bez rozmyslu, dokonce i skrz zavřené dveře tříd.

Mezi oběťmi je 15letá Lea z Kosova, Hana (†15) a Kaid J. (†17) z Bosny a Hercegoviny. Zabito bylo celkem devět studentů. Šest dívek a tři chlapci byli údajně ve věku 14 až 17 let. Další dospělá žena podlehla následkům střelných zranění v nemocnici a zastřelen byl i jeden z učitelů. Jednou z obětí je občan polské národnosti, ostatní jsou z Rakouska.

Podle policie se v jednom z případů jednalo o pachatelovu bývalou třídu. Po děsivém masakru si střelec sám vzal život. Jeho tělo našla policie na záchodech.

Na místo po strašlivém incidentu přijelo více než 60 sanitek, zasahovalo 160 zdravotníků. Přiletělo i několik vrtulníků, kterými se do nemocnice dostali ti nejhůře zranění. Mezi ty patří například i jedno z dětí, které Artur střelil nemilosrdně přímo do obličeje. Čeká ho náročná operace čelisti. Jedna z dívek utrpěla střelnou zlomeninu v oblasti ramene a další dvě oběti utržily zásah do nohou. „Dvě oběti operujeme a další dvě jsou v pořadí,“ uvedl lékař z místní nemocnice.

Jedna z místních matek popsala příšerné chvíle, kdy jí její dcera zavolala přímo v tom nejhorším. „'Maminko, maminko, běžím o život!' křičela do telefonu. Bylo to absolutně příšerné, to si nedokážete vůbec představit,“ řekla žena deníku Bild. Otec jiného žáka se prý dozvěděl, že jeho dítko bylo svědkem chladnokrevné vraždy tří spolužáků. „Byl strachy bez sebe, tak si lehl na zem a předstíral mrtvého,“ popsal.

Útočníkova motivace je podle vyšetřovatelů zatím nejasná. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bývalého žáka školy, spekulují některá rakouská média o možnosti, že byl Artur A. v minulosti obětí šikany. Dříve se nedopustil žádného trestného činu a zbraně si legálně koupil nedlouho před nepochopitelným činem. Ve svém bytě zanechal dopis na rozloučenou.

V něm se údajně omluvil svým rodičům a starším sourozencům. Zločin prý spáchal „z vlastní svobodné vůle“. „Z dopisu na rozloučenou však nelze vyvodit žádný motiv. To je předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedl zástupce policie Franz Ruf.