Chlapeček (†5) zemřel pod koly stroje: Starosta přiznal, že byli příbuzní!

V obci Lendak na východním Slovensku došlo tento týdenn ke zdrcujícímu neštěstí. Malý chlapec zemřel poté, co ho přejel pracovní stroj. Otec ho podle vyšetřovatelů posadil do radlice, z níž dítě vypadlo přímo pod kola. Rodina je příbuzná starosty obce, většina místních proto odmítá o události mluvit.

Ve středu 4. června dopoledne zasáhla podtatranskou obec Lendak tragédie, jakou si místní nepamatují. Teprve pětiletý chlapeček emřel poté, co ho přejel pracovní stroj. Podle dosavadních zjištění ho otec posadil do radlice plné posekané trávy. Když pak se strojem vyjížděl ze dvora, dítě ze stroje vypadlo a skončilo přímo pod jeho koly.

Ačkoli v Lendaku žije přes pět tisíc obyvatel, obec působí jako jedna velká rodina. O tragédii se tu však téměř nemluví, protože pozůstalí jsou příbuzní starosty. „Všichni jsme si navzájem velmi blízcí a tito nešťastní manželé jsou moji příbuzní. Nebudu se k této tragédii opravdu vyjadřovat. Je to nepředstavitelné, co teď prožívají,“ sdělil pro deník Nový Čas starosta obce Miroslav Košč.

Rodina si nedávno postavila dům na okraji obce. V okolí nyní panuje ticho a smutek. „Je to něco strašného, co se událo. Život ho potrestal tím nejkrutějším způsobem. Nemůže být horší trest než to, co se mu stalo,“ vyjádřil se jen jeden z jejich sousedů. „Žili si spokojený život, teď si postavili dům úplně na okraji obce. Dům si ještě dodělávají. Měli už děti, dvojčata. Bohužel, tedy hrůza,“ zhodnotil muž smutně.

Na místě zasahovali nejprve dobrovolní hasiči, následoval vrtulník letecké záchranné služby.uvedla pro slovenská média Zuzana Hopjaková z letecké záchranky ATE.

Případ nyní vyšetřuje policie, která už zahájila trestní stíhání pro trestný čin usmrcení. Vyšetřovatelé potvrdili, že dítě zemřelo na následky těžkých zranění způsobených pracovním strojem. Test na alkohol vyšel u otce negativní.