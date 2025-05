Ze zooparku v České Skalici zmizela kapybara: Fifinku někdo ukradl?!

Z populárního zooparku v České Skalici beze stopy zmizela kapybara Fifinka. Majitel Luboš si nejdřív myslel, že zvíře z výběhu uteklo, nenašel však žádné místo, odkud by to bylo možné. To ho dovedlo k závěru, že jeho milovanou Fifinku nejspíš někdo odcizil.