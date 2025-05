Muž z Děčína odsouzený za sexuální zneužívání unikal policii pět let: Zatkli ho v Uruguayi

V Uruguayi zadrželi čtyřiapadesátiletého Čecha, který byl v roce 2020 v Děčíně odsouzen za sexuální zneužívání. Informoval o tom v pondělí deník El País. Podle něj byl muž zatčen na základě mezinárodního zatykače před necelými dvěma týdny, když se snažil z Uruguaye vrátit do Argentiny, kde žije. Okresní soud v Děčíně již požádal o jeho vydání do ČR, informovala ČTK mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová.

Zadržený český občan byl odsouzen 18. února 2020 za tři sexuální delikty, jichž se podle obžaloby dopustil v letech 2017 až 2018. Hledaný byl také kvůli neplacení výživného na své děti. Muž žil dosud v argentinském městě Rosario, ale hovoří jen česky a rusky, napsal uruguayský deník.

Čech, jehož jméno El País neuvedl, bude v Uruguayi ve vazbě do 18. května, řekl soudce Marcelo Souto. Pokud by do té doby Česko o vydání nepožádalo, mohl by soud ještě vazbu prodloužit o 15 dnů. „ČR, respektive zdejší soud, požádal o jeho vydání do ČR,“ řekla v úterý ČTK bez dalších podrobností mluvčí děčínského soudu.