Žhář v Týništi zapálil káru za miliony: Majitelka za „hlavu“ zločince vypsala odměnu

Policisté hledají svědky požáru v Týništi nad Orlicí, při kterém shořelo zaparkované auto značky Porsche Panamera, které někdo úmyslně zapálil. Požár poškodil i vedle stojící vozidlo a dřevěný plot, uvedla na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Škoda je téměř jeden milion korun. Žhářský útok se stal v pondělí hodinu po půlnoci.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ sdělila Muzikantová.

Podle svědků se žhář nejdříve pokusil založit požár jinde, porsche si za svou oběť vybral až později. „Zapálil prvně tady oheň u toho červeného auta, které je zaparkované hned vedle porsche. Pohyboval se vlastně mezi těmi dvěma auty. Polil porsche pravděpodobně benzinem, zapálil ho a utekl. Myslím si, že by měl být popálený,“ uvedla pro televizi CNN Prima News majitelka vozu.

Kriminalisté se obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost. „Pokud jste si všimli něčeho nebo někoho podezřelého, kdo by se kolem vozidla pohyboval ještě před vznikem požáru, nebo máte informace, které by nám pomohly s jeho objasněním, volejte,“ řekla mluvčí.

Motivem by podle zmíněné majitelky mohla být závist. Koupě auta byla jejím splněným snem. „Jestli někdo ví, kdo to mohl zapálit, a dovede nás do toho cíle, opravdu nám toho pachatele ukáže, tak jsme ochotni mu dát padesát tisíc korun za to, že nám pomohl,“ dodala majitelka pro zmíněnou televizi.

Svědci události mohou volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo týnišťským policistům na telefonní číslo 974 536 721. V případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí pachateli až rok vězení.