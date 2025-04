Dvojice z Olomoucka prodávala dceru s lehkou mentální retardací: Za kuplířství padly tresty 8 a 5,5 let

Olomoucký vrchní soud ve středu uložil muži z Olomouce osm let vězení za organizování prostituce své nevlastní dcery s lehkou mentální retardací. Trest uložený krajským soudem mu zpřísnil o 1,5 roku. Vyšším trestem zohlednil ziskuchtivost obžalovaného. Matce dcery soud trest naopak snížil o rok na 5,5 let vězení. Podle spisu šlo minimálně o 34 případů, dívka sexuálními službami na jejich pokyn přispívala do rodinného rozpočtu. Oba byli odsouzeni za obchodování s lidmi, hrozila jim sazba v rozmezí pěti až 12 let. Obžalovaní tvrdili, že dívka sexuální služby provozovala dobrovolně. Rozsudek je pravomocný.