V Polsku objevili lidské ostatky: Jde o jednoho z pohřešovaných od záplav na Jesenicku?

V Polsku byly nalezeny lidské ostatky a čeští policisté prověřují, zda nejde o jednoho ze dvou mužů pohřešovaných od záplav na Jesenicku. V pátek to sdělila policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Muži jsou nezvěstní od loňského 14. září, kdy jejich vozidlo strhla rozbouřená řeka Staříč v Lipové-lázni na Jesenicku. V autě seděla i spolujezdkyně, jejíž tělo bylo měsíc po záplavách nalezeno v Polsku. Řeka Staříč vtéká v Jeseníku do řeky Bělé, která poté protéká Polskem a vlévá se do Kladské Nisy.