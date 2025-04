Je to zvíře, nebo dítě?! Ztracené batole našli v mrazu téměř nahé v příkopu

Svého malého synka rodiče z Michiganu naposledy viděli v neděli okolo osmé večer, když se díval na televizi. Stačilo pár minut nepozornosti a malý neposeda byl pryč a dveře otevřené dokořán. Zoufalí rodiče okamžitě zalarmovali policii, která do akce vyrazila se dvěma pátračskými oddíly se psy a vrtulníkem s termovizí.

Díky důkladné akci se chlapečka podařilo najít asi za tři hodiny od jeho zmizení. „Není to poznat, je to zvíře a nebo dítě?!“ ptal se podle deníku Mirror v záznamu z tepelné kamery vrtulníku jeden z pilotů. „Máme ho!“ ozvalo se po chvíli. Ležel stočený v klubíčku v pangejtu, na sobě měl jenom plenku. Tu noc se teploty pohybovaly i pod bodem mrazu a podle jednoho z nálezců měl chlapec velké štěstí, že vyvázl zdravý.

„Kdyby ho nikdo rychle nenašel, mohlo to skončit tragédií,“ řekl letecký důstojník Brandon Franklin. „Po cestě jsem si říkali, že ho musíme najít co možná nejrychleji. Sami máme děti, tak jsme chápali vážnost situace,“ dodal. Batole bylo při nalezení při vědom í a před shledáním s rodiči ho policisté vzali ještě na rychlou prohlídku do nemocnice. Místní úřady poděkovali policii, posádce vrtulníku a hasičům a záchranářům, kteří se do akce také zapojili.