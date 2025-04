Soudce zadržený v Chorvatsku je zpět v Česku: Půjde Roman Kafka do vazby?

„Momentálně je zadržen. Vyjádříme se po případném vazebním řízení,“ řekl Seznam Zprávám Kafkův obhájce Tomáš Gřivna. Policie po Kafkovi pátrala od začátku března, kdy odjel ze svého domu v Kroměříži. O jeho zadržení v Chorvatsku informovala 17. března.

Podle Seznam Zpráv kriminalisté chtějí, aby soud vzal Kafku do vazby, mimo jiné proto, aby nemohl znovu odcestovat z Česka.

Podle mluvčí brněnského krajského soudu čelil Kafka od prosince kárnému řízení za vážné průtahy při vyhotovování rozhodnutí a za další porušování soudcovských povinností. Den před svým zmizením oznámil Hradu rezignaci na funkci, ve které má skončit k poslednímu červnovému dni.

Server Novinky.cz v polovině března uvedl, že Kafka od svých známých údajně získával peníze na krátkodobé finanční operace, které podle něj měly skončit velmi výhodným ziskem. Postupně ale podle serveru přestával lidem peníze vracet a ty pak končily u něj.

Server iROZHLAS.cz následně uvedl, že Kafka do Českého rozhlasu z Chorvatska volal. Podle serveru přiznal, že si půjčoval peníze od příbuzných i známých i to, že utekl do zahraničí. „Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí,“ prohlásil. Jmenovat je nechtěl, jen zmínil, že to souvisí s případy, které v minulosti jako soudce řešil.

Vydírání údajně čelil přes pět let a vyděračům nejprve platil ze svého, a když mu peníze došly, začal si půjčovat. „A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít,“ dodal. Odjezdem do zahraničí chtěl údajně ochránit rodinu.

To, že byl několik let vydírán skupinou lidí, řekl Kafka také v telefonátu České televizi (ČT). Několik hodin před svým zatčením uvedl, že se kvůli pomoci a ochraně hodlá v Chorvatsku obrátit na české diplomaty a následně i na českou policii.

Soudce v telefonátu mluvil i o tom, že spolupracoval s chorvatskými tajnými službami, uvedla ČT. Kafka podle ní tvrdí, že se před zhruba třemi lety obrátil v Česku na policii, vyděrači se ale o tom díky kontaktům mezi policisty dozvěděli. „Následoval tvrdý trest,“ uvedl Kafka bez bližších podrobností.

Kafka je soudcem od roku 2018, předtím působil 12 let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.