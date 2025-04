Vandal v Liberci poškodil pomník zavražděných romských dětí: Jména přeťal sekerou

Z fotografie zveřejněné na facebookovém profilu Ivana Rouse ze Severočeského muzea je patrné, že jsou na bronzové desce se jmény dětí rýhy. Rous míní, že je neznámý vandal způsobil sekerou. Mluvčí policie Ivana Baláková v sobotu ČTK řekla, že policie bude okolnosti poškození památníku pečlivě zjišťovat.

„Na základě shromážděných podkladů rozhodneme o dalším postupu,“ uvedla mluvčí bez dalších podrobností. Památník se nachází v Kunratické ulici, odhalen byl v loňském roce. „Já jsem na to přišel úplnou náhodou, protože jsem tam přednášel pro nějaký workshop. Upozornili mě na to studenti,“ řekl v sobotu ČTK Rous, který se na vzniku památníku podílel.

Uvedl, že v minulosti zavražděné děti připomínaly dřevěné kříže. „Někdo je zničil, pak je někdo jiný opravil. To bylo hrozně zajímavé. Nikdy se nepřišlo na to, kdo to byl,“ dodal.

Památník je v místě bývalého koncentračního tábora z druhé světové války, kde bylo internováno v letech 1941 až 1943 přes 130 Romů a Sintů.