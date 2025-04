Mladík v Ústí ubodal otčíma: Brutálním činem zachránil život matce?

Za ubodání otčíma uložil ve středu ústecký krajský soud jednadvacetiletému mladíkovi tříletý trest podmíněně odložený na pět let. Obžalovaný muže v Jiříkově na Děčínsku zabil v silném rozrušení ze strachu. Vinu přiznal a činu litoval. Otčíma zabil v afektu po hádce mezi manželi, měl obavu o život matky. Mladík není podle znalců pro společnost nebezpečný. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Obžalovaný se svého práva vzdal.

„Velice toho lituji, řešil jsem to špatně. Bylo to v tak rychlém sledu, že tam se nedalo přemýšlet co dělat,“ řekl při výslechu u soudu obžalovaný, který se poté rozplakal a požádal o ukončení výslechu.

Jeho matka řekla, že ji manžel dlouhodobě psychicky a fyzicky týral a vyhrožoval celé rodině. Trestný čin byl při vyšetřování překvalifikován z vraždy na zabití, za což hrozí trest tři roky až deset let vězení. Soudce Ondřej Peřich uvedl, že ve prospěch obžalovaného byly okolnosti, při kterých se čin stal, plné doznání, projevená skutečná lítost i věk blízký věku mladistvého.

Událost se stala na konci loňského července. V kuchyni tehdy otčím napadl matku mladíka, chytil ji oběma rukama pod krkem. Ve stavu silného rozrušení, kdy nebyl mladík schopen se zcela ovládat, napadl otčíma nožem a zasadil mu mnoho bodných ran. Napadený na místě zemřel.

Svědkem byla sestra obžalovaného, podle níž její bratr svým činem zachránil život matce. U soudu řekla, že zatímco s bratrem měla vždy vynikající vztah, soužití s otčímem bylo problematické. Vypověděla, že neustále křičel, psychicky týral celou rodinu, jí samotnou v mladším věku sexuálně obtěžoval. Jednání obžalovaného obhajovala i matka. „Můj syn není žádný vrah, žádný zabiják,“ řekla s tím, že za vzniklou situaci mohl její manžel.

Státní zástupce Vladimír Jan navrhoval trest na spodní hranici sazby. „Trest uložil senát mírnější, z těchto důvodů jsem si nechal lhůtu k přezkoumání písemného vyhotovení rozsudku,“ řekl. „Já za obhajobu jsem spokojen. Soud zohlednil všechny okolnosti, rodinnou historii, která nebyla úplně prospěšná pro život mého klienta, polehčující okolnosti a to, co hrozilo, pokud by nezasáhl proti agresivnímu otci,“ řekl obhájce Aleš Podrábský.

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že obžalovaný jednal ve velice silném rozrušení a v důsledku předchozího zavrženíhodného chování poškozeného. Podle odborníků je možná resocializace mladíka, který si po odeznění afektu uvědomil, co se stalo. „Není nezbytné působit represivně na pana obžalovaného,“ řekl soudce. Nad obžalovaným soud stanovil dohled probační služby.