Český rapper Vercetti skončil v poutech: Smrt kamarádky si natočil na video?!

Českého rappera Vercettiho širší veřejnost kromě účasti v Clash of the Stars téměř nezná. A na sociálních sítích se více nežli jeho hudba vždy řešil spíše jeho kladný vztah k návykovým látkám. Do křížku se slovenskou policií se dostal kvůli smrti mladé ženy, která na půdě jeho studia zemřela na následky předávkování.

Video Český rapper Vercetti skončil v poutech. - Televize JOJ Video se připravuje ...

Kamarádka promluvila

Podle závěrů vyšetřovatelů se žena předávkovala tekutou extází. „Jsou i videa, kde už leží na zemi, nejprve video namířil na sebe a pak na ni a ještě k tomu napsal, že má problém,“ řekla pro televizi JOJ jedna ze svědkyň.

Mladá žena přestala dýchat nad ránem. Vercetti zavolal záchranku už příliš pozdě. Záchranáři údajně dorazili na místo až půl hodiny po její smrti. „... Nevíme, jestli si to dala dobrovolně, nevíme ani, zda věděla o tom, že si to dává, jestli to nebylo jen v nějaké sklenici na stole, ze které se možná omylem napila,“ dodala kamarádka mrtvé ženy.

Kriminalisté u rappera kromě již zmíněné tekuté extáze našli i kokain a hašiš. Právě kvůli drogám Vercettiho soud poslal do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až 15 let za mřížemi.