Střelkyně (†15) ze školy v USA měla komplice? Plánovali útok na vládní budovu

Alexandera Pattendorfa (20) z kalifornského města Carlsbad zadržela FBI pro podezření z plánování útoku na nespecifikovanou vládní budovu. Pattendorf se měl vyšetřovatelům přiznat, že si s Natalii psal o útoku na úřad střelnými zbraněmi a výbušninami.

Soudce tedy nařídil zabavení všech Alexanderových zbraní. Pro ty si podle sousedů následně do jeho bytu přijelo několik policistů. Vyšetřovatelům není jasné, jakou vládní budovu měl na mysli a kdy hodlal útok vykonat. Ve zpravě nejsou nijak specifikované ani jeho interakce se střelkyní, pouze to, že další útok chtěli naplánovat spolu.

Stejně tak vyšetřovatelé nerozumí motivu k hrůznému činu ve wisconsinské škole. Patnáctiletá Natalie Rupnow v pondělí zastřelila svou spolužačku (†14) a učitelku (†42), následně zbraň obrátila proti sobě. „Tato ztráta nám všem trhá srdce,“ řekla deníku Daily Mail mluvčí školy Barbara Wiersová. Není zatím jasné, jak moc dívka útok plánovala.

„Nevíme, jestli to byl impulzivní čin a nebo to plánovala týdny dopředu,“ řekl detektiv Shon Barnes. „Přinést zbraň do školy s úmyslem ubližovat musí zahrnovat i nějaké předchozí plánování. Motiv však stále netušíme,“ dodal. Jedná se o poměrně ojedinělý případ. Dívky v dospívajícím věku jsou nejméně častými pachatelkami podobných činů.