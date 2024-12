Požár v areálu zlínské nemocnice: Hasiči oheň uhasili, evakuovat museli 150 pacientů

Personál vyvezl pacienty na lůžkách před budovu a na jiná oddělení. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytly mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková a nemocnice Dana Lipovská. Záchranáři na místě ošetřili tři hasiče po úrazu elektrickým proudem. Příčinu a okolnosti požáru hasiči zjišťují. Předpokládá se, že se evakuovaní pacienti budou moci dnes večer vrátit, uvedla Lipovská.

Oznámení o požáru přijali hasiči krátce před polednem. „Na místo bylo vysláno celkem pět jednotek a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ uvedla Javoříková. Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.

Lipovská kolem 15:00 ČTK řekla, že hasiči už budovu předali nemocnici zpět. „Nyní se budova ještě kontroluje z hlediska nemocnice. Je předpoklad, že do dnešního večera budou všichni pacienti převezeni zpět do budovy,“ uvedla Lipovská.

Záchranáři po události převáželi pacienty, které by běžně vezli do zlínské nemocnice, do jiných nemocnic. Odpoledne však již KNTB akutní pacienty přijímala. „Výjimkou jsou pacienti s infarktem, kteří jsou až do odvolání odkláněni do jiných kardiocenter,“ řekla Lipovská.

Požár podle mluvčí nemocnice vznikl v technické místnosti kardiologického oddělení. „Z preventivních důvodů byla evakuovaná celá budova interny,“ uvedla. Šlo o 150 pacientů, ambulantních i hospitalizovaných. Nemocnice hospitalizované umístila na jiná oddělení. „Zdravotníci to zvládli skvěle, celá budova byla evakuovaná během 15 minut,“ uvedla Lipovská.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, která ve zlínské aglomeraci provozuje městskou hromadnou dopravu (MHD), na sociální síti uvedla, že pro evakuaci pacientů a zaměstnanců poskytla tři své autobusy.

Dočasně kvůli požáru také nejezdily spoje v úseku od Baťovy nemocnice do Příluk. Po zásahu hasičů byl silniční provoz na Havlíčkově nábřeží obnoven. „Autobusová linka MHD č. 38 opět funguje v plném rozsahu až po konečnou Za Kapličkou,“ uvedl odpoledne dopravce. Autobusy využité k evakuaci se vrátily do vozovny.