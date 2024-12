Není tělo, není zločin: Advokáta viní z objednání vraždy, ten vinu odmítá

„Od počátku pan doktor odmítá vinu. Budeme prokazovat, že není pravda to, co je uvedeno v obžalobě, respektive budeme vyvracet domněnky, které jsou v obžalobě. Pokud jsem si vědoma, tak žádný přímý důkaz není,“ řekla právní zástupkyně obžalovaného advokáta Lucie Hořeňovská. Zdůraznila, že skutečnosti uvedené v obžalobě jsou nepodložené a obžalovaný neměl důvod mu vyhrožovat, natož pak likvidovat. „O jeho úmrtí neexistuje žádný důkaz. Nevím, jestli poškozený Pavel M. zemřel,“ dodala podle serveru Seznamzpravy.cz advokátka.

Další obžalovaný Roman L. využil svého práva a v pondělí učinil prohlášení viny. Vyslovil tím souhlas s popisem skutků v obžalobě, který mu je přičítán. Roman L. po zadržení začal s policií spolupracovat a popsal únos včetně toho, co se dělo do přeložení poškozeného do druhého auta. Podle spisu dostal nabídku, že se bude za 10.000 korun podílet na násilném jednání proti poškozenému. Krajský soud ale v pondělí jeho prohlášení viny nepřijal. Soud tak bude i v jeho případě provádět veškeré dokazování.

Obžalovaným je i Luboš B., který podle spisu pro advokáta před činem poškozeného sledoval, a Vlastimil G., který se podle obžaloby zbavil těla oběti.

Podle spisu si advokát objednal likvidaci bývalého partnera své dcery nejpozději na podzim 2022. „Motivem jednání byly určité rodinné spory, které vyplývaly ze vztahových problémů pana Pavla J. Důkazy vedou k tomu, že poškozený už nežije, byl prohlášen za mrtvého,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Tři obžalovaní zaútočili na poškozeného 15. prosince 2022 ráno před garáží rodinného domu v Hradci Králové, přepadení mělo vyvolat dojem policejního zásahu, uvádí obžaloba. Zpacifikovali ho, nasadili mu pouta, násilím naložili do auta, kde mu nasadili na hlavu kuklu, zaslepené lyžařské brýle, znehybnili mu nohy stahovací páskou a převezli na Pardubicko, přičemž mu Vlastimil G. do krku píchl injekční stříkačkou neznámou látku, vyplynulo ze spisu.

„S vysokou pravděpodobností se jednalo o přípravky Dormicum, Midazolam 15 mg/ml nebo ketamin, případně jejich směs. V důsledku čehož poškozeného plánovaně uspali, uvedli do bezvědomí či usmrtili,“ uvedla obžaloba.

Výpověď Romana L. je podle Faltusové klíčová pro první část skutku. Někteří obžalovaní podle ní pak poškozeného přeložili do jiného vozidla a odjeli s ním na neznámé místo, kde zřejmě ještě 15. prosince 2022, případně v noci na 16. prosince 2022 se zbavili těla tak, že jej vhodil do nezjištěné vodní plochy či vodního toku, kdesi v jižní části Vysočiny nebo na jižní Moravě.

Zásahová jednotka zadržela tři muže z Brněnska v polovině loňského května. Luboš B. a Vlastimil G. jsou obžalovaní z vraždy ve spolupachatelství a Roman L. ze zločinu zbavení osobní svobody. Luboš B. sám byl pak ještě obžalován z přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny a také z nedovoleného ozbrojování.

Začátkem února byl zadržen a později obžalován z vraždy spáchané formou účastenství - návodu poslední ze čtveřice, zmíněný advokát.

Kromě Romana L. obžalovaného ze zločinu zbavení osobní svobody jsou všichni obžalováni z vraždy. Romanu L. hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody od pěti do 12 let, dalším třem obžalovaným 15 až 20 let vězení nebo trest výjimečný.