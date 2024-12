Nevděčný svatební dar: Řidič najel přímo do stojících snoubenců pár hodin před sňatkem

Dvojici snoubenců ze Slovenska zkomplikovala plány dopravní nehoda, do které se zapletli jen pár hodin před svatbou. Po cestě do auto myčky do nich narazilo protijedoucí auto, jehož řidiče oslepilo v zatáčce slunce. Nevěsta skončila na vyšetření, svatba však nakonec proběhla podle plánu.