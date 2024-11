FBI dopadla jednoho z nejhledanějších teroristů: Stál za bombovými útoky v Kalifornii

San Diego měl podle obvinění v srpnu 2003 umístit dvě výbušniny do kanceláří biotechnologické společnosti Chiron Inc. v kalifornském městě Emeryville. První bomba explodovala brzy ráno, druhá byla nastavena na výbuch o hodinu později, aby zasáhla první zasahující složky. Díky rychlé reakci byla však zneškodněna dříve, než mohla explodovat. O měsíc později umístil další výbušninu, tentokrát do kanceláří společnosti v Pleasantonu. Tato bomba, obalená hřebíky, explodovala, ale nikoho nezranila.

Na teroristu byl vydán zatykač v říjnu 2003 a o rok později byl obviněn federální velkou porotou ze čtyř trestných činů, včetně použití destruktivního zařízení při násilném činu. FBI jej v roce 2009 zařadila na seznam nejhledanějších teroristů, čímž se stal historicky prvním americkým občanem na tomto seznamu. San Diego spolupracoval s extrémistickými skupinami za práva zvířat a byl označen jako ozbrojený a velmi nebezpečný.

Podle FBI byl muž zatčen ve městě Conwy na severu Walesu. Zásah provedli britští důstojníci Národní kriminální agentury (NCA) ve spolupráci s americkými úřady. „Zatčení San Diega po více než dvaceti letech ukazuje, že nezáleží na tom, jak dlouho to zabere, ale FBI vás najde a učiní vás zodpovědnými za vaše činy,“ uvedl ředitel FBI Christopher Wray v prohlášení pro zpravodajství CBS News.