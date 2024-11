Rodinný drogový podnik: Policisté chytili 4 Čechy, kteří vyráběli pervitin v Německu.

Liberečtí a němečtí kriminalisté zadrželi čtyři Čechy, kteří podle jejich zjištění vyráběli pervitin v německé příhraniční obci Hainewalde, jež je nedaleko Varnsdorfu. Suroviny tam vozil kurýr z Polska. Na webu policie o tom informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský. Pro liberecký protidrogový Toxi tým šlo za deset let jeho existence o první případ rozsáhlejší spolupráce s německými policisty.

„Výroba metamfetaminu v sousedním Německu nás velmi překvapila a jsem rád, že po skvělé spolupráci s našimi německými protějšky jsme případ úspěšně vyřešili. V dané věci však nevylučujeme možné trestní stíhání i dalších osob,“ řekl vedoucí Toxi týmu Pavel Folprecht.

Němečtí policisté zadrželi v domě v Hainewalde, kde byla kompletní laboratoř na výrobu metamfetaminu, dva muže ve věku 35 a 59 let. Mladšího považují kriminalisté za organizátora výroby drog a staršího za „vařiče“. Oba jsou v Německu ve vyšetřovací vazbě.

Další dva muže ve věku 31 a 44 let – syna vařiče a kurýra – zadrželi čeští kriminalisté na jednom vlakovém nádraží v Česku. „U těchto dvou osob kriminalisté zajistili zakoupený metamfetamin z Německa,“ uvedl Robovský. Mladší z mužů je stíhán vazebně, druhý na svobodě. Oběma za drogové delikty hrozí až 12 let vězení. „Čeští kriminalisté v průběhu akce zajistili 500 gramů čistého pseudoefedrinu určeného k výrobě, dvě starší domácí laboratoře a metamfetamin v množství větším než malém,“ dodal Robovský.

Toxi tým se případem začal zabývat letos v dubnu. Kvůli podezření z výroby a distribuce metamfetaminu původně kriminalisté prověřovali jen devětapadesátiletého muže a jeho jednatřicetiletého syna. „Jednalo se o kriminalistům dobře známé osoby, které byly již v minulosti opakovaně řešeny za obdobnou trestnou činnost. V průběhu léta kriminalisté zjistili, že oba muži svou výrobu přesunuli do sousedního Německa, konkrétně do obce Hainewalde,“ uvedl Robovský. Výrobu tam organizoval a zajišťoval pětatřicetiletý Čech. Prekurzory a chemikálie vozil ze sousedního Polska čtyřiačtyřicetiletý kurýr. „Suroviny potřebné k výrobě převážel mimo jiné nejen do Německa, ale i na různá místa v Libereckém kraji,“ dodal mluvčí policie.