Na Třebíčsku řádí žhář: Zaměřil se na stohy se slámou a zásoby dřeva na zimu

Vyšetřování ukázalo, že žhář útočí zásadně v noci, na různých místech obce. Zatím se zaměřil na slámu a dřevo, které mají místní připravené jako otop na zimu. „V tuto chvíli máme pět případů žhářství,“ řekl serveru TN.cz starosta obce Zdeněk Skála.

Žhář se kromě malých hromádek palivového dřeva pustil i do vyšší hromady, kterou zapálil na několika místech. Věcí se už zabývá policie. „Případy, ke kterým došlo v současné době, prověřujeme a po pachateli pátráme,“ řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Místní se žháře bojí a nazývají ho šílencem. Obávají se i stupňování útoků. „Začal slámou, nějakým senem, teď je to dřevo, co to bude dál?“ řekl jeden z obyvatel.