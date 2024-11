Noční požár chemičky Orlen Unipetrol v Litvínově: Škoda 20 milionů, v blízké řece hynou ryby

„I když v noci byly na výstupech instalovány norné stěny, tak se asi hasební látky, pěnidlo, voda a možná i něco dalšího, dostaly do vody. To bude předmětem zjišťování. My odebíráme vzorky, na místo byla povolána chemická laboratoř z Třemošné u Plzně, která pomůže s vyhodnocením. Odebíráme samozřejmě vzorky vody i těch ryb,“ doplnil Rudolf. Při hašení spotřebovali podle něj hasiči obrovské množství vody, klíčové bylo zařízení zchladit, aby nevznikly ještě větší škody. Hasiči během dne umístili na Bílině čtyři norné stěny, první hned na výstupu u areálu, další v Rudolicích, Obrnicích a Bílině.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se do Bílého potoka a Bíliny dostala hasební pěna. „Pro odstranění znečištění zdvojnásobilo Povodí Ohře odtok z jezu Jiřetín.

Pod nornou stěnou jsme už zaznamenali úhyn ryb, situaci vodohospodáři řeší. S vedením povodí i hejtmanem Ústeckého kraje Richardem Brabcem (ANO) jsem v kontaktu, ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí se snažíme minimalizovat dopady na životní prostředí,“ uvedl Výborný na síti X.

„Bílý potok a Bílina jsou znečištěny hasebními vodami, které unikly v areálu chemičky dešťovou kanalizací. Znečištění se projevuje viditelnou pěnou na hladině,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Povodí kvůli minimalizaci škod zvýšilo odtok z jezu Jiřetín, který se nachází nad soutokem Bílého potoka a Bíliny, z 500 litrů za sekundu na dvojnásobek.

„Zároveň jsme zvýšili odtok z vodního díla Újezd pro doplnění jezové zdrže,“ dodala. Ropné látky, které při havárii unikly, jsou podle Zikešové rozpuštěné ve vodě a není možné je efektivně zachytit.

Požár byl na operační středisko nahlášen v sobotu před 20:00, zlikvidovat se ho podařilo dnes zhruba půl hodiny po půlnoci. Po dohodě s technology podniku nechali hasiči zbytek produktu cíleně vyhořet, technologii ochlazovali vodou ze čtrnácti lafetových proudnic a z preventivních důvodů pokládali těžkou pěnu okolo technologie. Dnes dopoledne se na místo vrátili vyšetřovatelé.

Pokud jde o samotné příčiny požáru, tam zatím podle Rudolfa nebyly stanoveny ani žádné verze. „Vyšetřování nějakou dobu potrvá,“ dodal.

Podle mluvčího Unipetrolu Pavla Kaidla šlo o lokální požár na etylenové jednotce. U požáru zasahovali podnikoví hasiči ve spolupráci z hasičskými jednotkami v okolí. „Etylenová jednotka je v provozu a produkce rafinérských i petrochemických produktů zůstala zachována,“ dodal mluvčí Unipetrolu.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv.

Do skupiny spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost Remaq a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí skupiny je síť čerpacích stanic v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, zaměstnává přes 6000 lidí.

Největší letošní zásah hasičů v litvínovském areálu Unipetrolu byl spojený s nálezem nevybuchlé letecké pumy z druhé světové války. Dělníci ji našli při výkopových pracích 21. srpna, pyrotechnici ji pak 30. srpna za přísných bezpečnostních opatření odstřelili.

Výroba v rafinérii se z preventivních důvodů musela po nálezu munice zastavit, později se zastavil i provoz v petrochemické části, kde chyběly vstupní suroviny. Výrobu v areálu firma obnovila 9. září.