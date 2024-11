Mladíka málem zpopelnili zaživa: Probral se chvíli před kremací

Na bizarní případ „vstání z mrtvých“ bude pětadvacetiletý Rohitaš Kumar z Indie zřejmě vzpomínat až do konce svého života. Hluchoněmého Inda totiž lékaři z nemocnice ve státě Rádžasthán prohlásili za mrtvého. Prodělal těžký epileptický záchvat, kvůli čemuž přestal dýchat, uvedl to deník The Times of India.

Místo, aby lékaři důkladně prověřili příčinu smrti, poslali nebohého Inda rovnou do márnice. Odtud jej převezli do krematoria, tedy přesněji řečeno k pohřební hranici (Část tamních krematorií z náboženských či jiných důvodů využívá tradiční metody zpopelnění, pozn. red.).

Jako zázrakem sebou mladý Ind ale jen krátce před zapálením hranice pohnul! „Všichni jsme byli v šoku. Dýchal,“ uvedl jeden ze svědků. Kumara poté transportovali zpět do nemocnice.

Podle místních úřadů šlo o naprostou nedbalost a tři lékaře, kteří Kumara prohlásili za mrtvého, okamžitě suspendovala.