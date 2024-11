Noční požár chemičky Orlen Unipetrol v Litvínově: Škoda 20 milionů, prověřuje se úmrtí ryb v Bílině

Škody za 20 milionů korun zůstaly podle předběžných odhadů po nočním požáru v areálu chemičky Orlen Unipetrol v Litvínově na Mostecku. Na místo vyjíždělo devět jednotek, událost se obešla bez zranění, uvedli hasiči na webu.

„I když v noci byly na výstupech instalovány norné stěny, tak se asi hasební látky, pěnidlo, voda a možná i něco dalšího, dostaly do vody. To bude předmětem zjišťování. My odebíráme vzorky, na místo byla povolána chemická laboratoř v Třemošné u Plzně, která pomůže s vyhodnocením. Odebíráme samozřejmě vzorky vody i těch ryb,“ doplnil Rudolf.

Pokud jde o samotné příčiny požáru, tam zatím podle něj nebyly stanoveny ani žádné verze. „Vyšetřování nějakou dobu potrvá,“ dodal.

Podle hasičů hořela technologie lehkých uhlovodíků. Požár byl na operační středisko nahlášen v sobotu před 20:00, zlikvidovat se ho podařilo v neděli zhruba půl hodiny po půlnoci

Kaidl doplnil, že u požáru zasahovali podnikoví hasiči ve spolupráci z hasičskými jednotkami v okolí. „Etylenová jednotka je v provozu a produkce rafinérských i petrochemických produktů zůstala zachována,“ dodal mluvčí Unipetrolu.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, a to zejména plastů a hnojiv.

Do skupiny spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost Remaq a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí skupiny je síť čerpacích stanic v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, zaměstnává přes 6000 lidí.

Největší letošní zásah hasičů v litvínovském areálu Unipetrolu byl spojený s nálezem nevybuchlé letecké pumy z druhé světové války. Dělníci ji našli při výkopových pracích 21. srpna, pyrotechnici ji pak 30. srpna za přísných bezpečnostních opatření odstřelili. Výroba v rafinérii se z preventivních důvodů musela po nálezu munice zastavit, později se zastavil i provoz v petrochemické části, kde chyběly vstupní suroviny. Výrobu v areálu firma obnovila 9. září.