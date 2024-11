Pár hodin na svobodě a taková škoda! Uprchlý vězeň oloupil trafikantku a vykradl auta

Z pracoviště ve Středočeském kraji zmizel jak pára nad hrncem vězeň (36). Zamířil do Hradce Králové a za pár hodin na svobodě toho stihl hodně. Hned po příjezdu se pustil do vykrádání aut, oloupil trafikantku, poté ho už čapli policisté. Pobyt v base se mu teď pořádně protáhne.

Vězeň si dokázal během krátké doby pořádně zavařit. Z nestřeženého pracoviště ve středních Čechách, které nesměl svévolně opustit, zmizel. Okamžitě odjel do Hradce Králové. První, co po příjezdu do města udělal, bylo vykradení dvou zaparkovaných aut.

Sebral z nich nářadí za více než 20 tisíc a pokračoval v krasojízdě. Nad ránem se, ještě před otevírací dobou, začal dobývat do trafiky. Po prodavačce žádal, ať mu prodá cigarety. Ženě se jej zželelo a pustila ho dovnitř. To byla obrovská chyba.

Vězeň si ve chvilce, kdy se k němu trafikantka otočila zády, přetáhl přes obličej šátek a začal ženě hrozit nožem. „Mířil jím na poškozenou a požadoval finance slovy: „Davaj děngy“. Poté oběhl pokladnu, když ženu stále ohrožoval zbraní, a z pokladny odcizil zásuvku s finanční hotovostí necelé 4 tisíce korun,“ popsala policejní mluvčí Šárka Pižlová.

S penězi lupič okamžitě z prodejny utekl. Hotovost si ale na svobodě užíval jen pár hodin. Pak ho policisté dopadli a výtečník skončil opět ve vězení. Pobyt za mřížemi si teď prodlouží, a to až o 10 let.