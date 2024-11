Děsivá zkušenost záchranářů s pacientem po užití smrtelné dávky kratomu: Bezvědomí, vytrhané žilní vstupy a agrese

Kratom, psychoaktivní látka z tropické liány, je v posledních měsících velmi hojně užívaný stimulant. Užívají ho studenti, pracovně vytížení lidé, často bohužel i děti nebo sportovci. Stačí ale málo a může dojít k velkému maléru.

Právě takový případ zaměstnal v uplynulých dnech Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje. Když přijeli osudného dne na místo, mladík byl v bezvědomí. „Od svědků zjištěno, že pacient vypil před zápasem kratom (údajně to ale nebyla první zkušenost). Mladík se začal postupně budit do neklidu, vytrhnul si žilní vstup, byl i verbálně agresivní - proto mu byly na transport aplikovány léky na zklidnění intramuskulárně (do svalu), které byly jen s mírným efektem,“ popsali náročnou zkušenost záchranáři.

Musela pomoc další posádka

V sanitce ho museli doslova zalehnout, aby se mladík uklidnil a neublížil sám sobě ani posádce. Jenže agrese nepolevovala. Na oddělení urgentního příjmu musely pomoci další dvě výjezdové skupiny, které pacienta držely. „Bylo potřeba opět zajistit žilní vstup a další léky na zklidnění aplikovat touto cestou. Po několika minutách se povedlo a pacient poté usnul,“ doplnili záchranáři. Poté již probíhala další vyšetření na urgentním příjmu.

Z následného toxikologickému vyšetření vyšlo najevo, že mladý sportovec užil v kratom ve smrtelné dávce. „Měl veliké štěstí, že tuhle ´příhodu´ přežil a postupně se v nemocnici zotavuje. Pár dřívějších pacientů se stejnou anamnézou, které jsme v terénu zachraňovali, takové štěstí bohužel nemělo," šokovali záchranáři.

Počty stoupají

Dle šéfky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavly Chomynové počet mladých lidí ve věku 11 až 19 let, kteří vyzkoušely kratom, stále stoupá. Potvrzují to i data z výroční zprávy o nelegálních drogách za letošní rok. Zatímco v roce 2021 s ním měla zkušenost dvě procenta, loni osm procent - deset procent hochů a šest procent dívek.

Pomáhá u abstinenčních příznaků

I když kratom podle národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nepatří mezi vysoce rizikové látky, jeho nadměrné užívání může vést k závislosti. Může být toxický. Pomáhá ale naopak případně i zvládat abstinenční příznaky při závislosti na opiátech, vysoký tlak, únavu a má i protizánětlivé účinky.