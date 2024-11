Simona (34) utrpěla popáleniny elektrickým proudem a málem zemřela: Teď dělá osvětu na školách, její příběh inspiroval i seriál Ulice

Učitelku Simonu Riedlovou ze Sokolova poznamenala v jejích sedmnácti letech zkušenost, která jí obrátila život vzhůru nohama. Před třetím ročníkem obchodní akademii vyrazila s kamarádkami na odlehlé železniční depo v Sokolově. Chtěly si s partou udělal z nudy pár hezkých fotek. Nikdo v tu chvíli netušil, že bude Simona namísto lajků od vrstevníků bojovat o život.

„Ani nás nenapadlo, jaké nebezpečí nám hrozí. Chtěly jsme si dát jen cigáro, posedět a pořídit pár fotek. Vždy jsem byla zvědavá, tak jsem se chtěla podívat, jestli je poklop na vagónu otevřený. A potom…Potom, už si nic nepamatuji, záchranku, vrtulník, snahu záchranářů mě udržet při životě. Když jsem se probrala, nevěděla jsem, kdo jsem, co se stalo. Jen podle pípání přístrojů mi došlo, že jsem v nemocnici,“ popisuje Simona s odstupem času děsivý zážitek.

Chtěla to vzdát

Když se totiž jako teenagerka na vagonu postavila přiblížila k trakčnímu vedení a utrpěla zásah elektrickým výbojem o napětí 25 tisíc voltů. Poté, co jí výboj projel přes hlavu na levou ruku, v pase přeskočil na pravou nohu kvůli klíčům, jež měla na té straně v kapse, spadla z několika metrů na zem.

Popáleniny druhého a třetího stupně měla téměř na polovině těla. Téměř čtrnáct dní strávila v umělém spánku a poté pro ni přišlo snad nejhorší zjištění. Elektřina ji skalpovala kus lebky a Simona přišla o své dlouho pěstované zdravé vlasy.„Přišla ta chvíle, kdy jsem se to dověděla…. Skalpovaná hlava, takže už žádné vlasy, přišla jsem i o ucho a celé mé tělo je pokryto hlubokými jizvami. Chtěla jsem to vzdát," přiznala dnes třiatřicetiletá žena.

Zvítězila vnitřní síla a odhodlání

Byla zoufalá. Léčení trvalo rok. Do běžného života se vrátila až po dvou letech. Po čase si ale uvědomila, že pláč a sebelítost k ničemu nevede. I přes další zdravotní problémy, které u ní nastaly, se rozhodla nevzdat se a zabojovala o své místo na světě. Poté co na dálku vystudovala pedagogiku a začala pracovat s dětmi, uvědomila si, že jim chce předat svou zkušenost a vysvětlovat jim, co se může při neopatrnosti stát.

V současnosti je Simona je ambasadorkou kampaně Vagonari.cz, spolupracuje na projektu Elektrickyoblouk.cz a před šesti lety se stala spoluzakladatelkou spolku Burn fighters. V rámci něj edukuje s Karolínou Dolečkovou a Martinou Izingovou o životě s popálením a pořádají i preventivní besedy na školách.

Parta kamarádů a jeden velký průšvih!

Simonin příběh se nyní může do povědomí veřejnosti dostat i přes seriál Ulice, který každý všední den vysílá televize Nova. V páteční epizodě se parta složená ze Šimona (Jakub Krause), Erika (Adam Seidl), Koldy (Petr Komínek) a Matěje (Jiří Dlouhý) a Michala (Karel Klement) vydá natáčet originální videa na opuštěném nádraží. Vždyť co tak strašného se může přihodit na odstavné koleji, kde stojí vyřazený vagon patřící do šrotu?

Jak se ale později ukáže, nádraží není tak opuštění jak se na první pohled zdá. Když chce partu kamarádů ze střechy vagonu vyhnat pracovník železnice, tragédii, která skončí příjezdem záchranářů a policie už nezabrání. Podobně, jako tomu bylo i v případě Simony, člověk se může zranit, aniž se drátů pod napětím přímo dotknul.

Jak upozorňuje kreativní producent seriálu Ulice Mario Kubaš, situace, kterou zažije parta kamarádů se bohužel děje mnohem častěji, než si diváci umí představit. Právě i z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli spojit s osobnostmi projektu vagonari.cz, které zažily na vlastní kůži to, o čem páteční seriálový příběh vypráví.