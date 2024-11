Zvrat v případu unesené studentky Soni: Záchranář Ivo žádnou schizofrenií netrpí!?

Studentku Soňu měl záchranář unést v září minulého roku. Dívku si nejdříve vyhlédl ve městě, sledoval ji a před jejím domem jí vpíchl omamnou látku, kvůli které se nedokázala bránit. Během následujících dvaceti pěti hodin ji měl podrobit brutálnímu týrání a znásilnění. S řeznými ranami ji pak vyhodil z auta před místní nemocnicí. Přežila jen díky včasnému lékařskému zásahu.

Policisté se Ivovi rychle dostali na stopu a z nelidského zločinu ho obvinili. Vyšetřování se však zastavilo, když psychiatr vyhodnotil muže jako nepříčetného. Proces se však znovu rozběhl po svědectví ženy, která policii prozradila, že s Ivem mluvila v době, kdy měl mít mladou ženu zrovna ve svém bytě.

Nemohl by být záchranář

Během soudu se vyjádřil lékař Martin Vančo, který označil původní posudek o schizofrenii muže za chybný, informoval deník Nový čas. Ivovi prý léky podávali jen šest dní. Jiná lékařka také dodala, že jakožto záchranář musel Ivo podstupovat pravidelné psychotesty. Není tedy možné, že by si poruchy nikdo nevšiml dříve.

„Vzhledem k našemu několikaměsíčnímu pozorování v Pinelově nemocnici jsme jednoznačně vyloučili poruchu schizofrenního spektra. Máme za to, že se jedná o abnormně vyvinutou osobnost s vyvinutým sexuálním pozadím,“ uvedla pro server Noviny.sk primářka psychiatrického oddělení Zuzana Hromádková.

Podle ní je Ivo na psychiatrii slušný a volný čas tráví hraním společenských her. Odborníci poukazují i na to, že kdyby Ivo skutečně trpěl nemocí uvedenou v posudku, nemohl by roky vykonávat své zaměstnání. S tím souhlasila i zmíněná primářka.