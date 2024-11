Požár ve škole v Nymburce: Vzplál vysoušeč na ruce, evakuovali stovky dětí

V základní škole Komenského v Nymburce v pondělí 11. listopadu ráno hořel vysoušeč rukou na toaletách, evakuováno muselo být přibližně 750 dětí a personál, nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 100 000 korun, příčinou byla technická závada. Vyplývá to z informací středočeských hasičů a záchranné služby.

„Šlo o požár vysoušeče rukou na pánských toaletách ve čtvrtém nadzemním podlaží, ze školy bylo evakuováno 750 žáků plus personál, požár jsme likvidovali pomocí dvou hasicích přístrojů a jednoho vodního C proudu,“ řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Hasiči jsou ještě na místě, místo odvětrávají. S evakuací pomáhala také jednotka hasičů Správy železnic ze stanice Nymburk. Část dětí už se vrátila do školy.

Podle mluvčí středočeské záchranky Moniky Novákové se událost obešla bez zranění.